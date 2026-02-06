'Sueños de Libertad' vive un día sin precedentes en audiencias, en el que 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' firman récords también

Este jueves, 5 de febrero, fue una jornada histórica en audiencias para la ficción diaria española. Los tres seriales de nuestra televisión firmaron máximos, cada uno en una medida distinta, y demostraron que este género es uno de los principales motores de la industria audiovisual.

En primer lugar, hay que destacar el impresionante dato de 'Sueños de Libertad'. La tercera temporada no ha podido arrancar mejor en la sobremesa de Antena 3, y en su último capítulo refrendó esa tendencia disparándose a récord histórico tanto en cuota de pantalla como en miles.

La serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón y Nancho Novo, entre otros, registró un fabuloso 15,8% de share y una media de más de 1,5 millones de espectadores. Un seguimiento descomunal dentro del consumo televisivo actual al que hay que sumar los 200.000 fieles que obtuvo en diferido en su mismo día de emisión. Es decir, 'Sueños de Libertad' atrajo a 1.749.000 seguidores en total.

Su pase lineal dejó sin opciones a la competencia más directa, especialmente en el caso de Telecinco, su inmediato rival: superó en 8,3 puntos a 'El tiempo justo' de Joaquín Prat en estricta coincidencia. Por su parte, 'Directo al grano' en La 1 de RTVE se situó 4,3 puntos por detrás.

Y en ese glorioso jueves para 'Sueños de Libertad' también entraron 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', las dos ficciones que vertebran la tarde de la cadena pública. La serie encabezada por Xavi Lock y Arturo Sancho marcó un gran 13,5% de cuota y logró su capítulo más visto de la presente temporada con 1.207.000 espectadores de media; a los que hay que sumar los 181.000 acumulados en diferido.

Por su lado, 'Valle Salvaje' lideró con un notable 12% de share y logró un hito histórico al superar por primera vez la barrera del millón de espectadores (1.005.000 de media) en plena antesala de la boda de Adriana y Rafael, sus principales protagonistas.