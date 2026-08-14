'Sueños de Libertad', avance semanal del 17 al 21 de agosto: La venganza de Gabriel y la artimaña de Beatriz en la serie de Antena 3

'Sueños de libertad' ya se ha marchado de vacaciones tras concluir el rodaje de la tercera temporada. Pero a la serie le queda mucho por delante en Antena 3. La serie vive algunos momentos cruciales en sus tramas con la vuelta de Bianca y lo que puede suponer para la relación de Marta y Fina y el vuelco en las relaciones de Andrés y Valentina y Tasio y Paula.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto a continuación:

Avance del capítulo 627 de 'Sueños de libertad' del lunes 17 de agosto

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Andrés y Valentina siguen afianzando su relación tras pasar la noche juntos y la dependienta va poco a poco superando sus miedos. Y pese a los intentos de la dependienta por que nadie la pille en la casa, Marta descubre que Valentina ha dormido con su hermano.

A Tasio le siguen persiguiendo las pesadillas y ahora sueña con que Paula le confiese a don Agustín que él fue el culpable de la muerte de Brossard. Pese a que le deja claro a su novia que confía en ella no puede parar de tener miedo de que alguien descubra toda la verdad.

Pablo y Nieves también parecen retomar su matrimonio con normalidad cuando él recibe una llamada inesperada. El director de la Caja de Ahorros de Tarragona, Manuel Castañeda está en Toledo por trabajo y quiere reunirse con él para poder hablar de negocios.

Claudia le cuenta a Valentina que ha retomado su relación con Miguel al igual que él hace con su hermana Mabel. Paralelamente, Miguel acude a visitar a la dependienta para ver cómo ha pasado la noche, y al comprobar que sigue mejorando decide darle el alta. Tras ello, el doctor da el paso y le da su primer beso sorprendiendo a la joven y demostrando que quiere seguir dando avances con ella.

En la tienda, las clientas siguen sin comprar los perfumes De la Reina aumentando la preocupación de todos los socios, mientras Andrés y Marta proponen una campaña publicitaria en prensa, radio y televisión y contratar a la actriz Aurora Redondo. Pero la propuesta no convence ni a Gabriel ni a Pablo. Por otro lado, Marta y Fina vuelven a tener otro desencuentro cuando la De La Reina le revela a su pareja los planes de doña Clara de crear una fundación con el nombre de Pelayo, y la fotógrafa le pide que le cuenta cómo su hijo la amenazó.

Gabriel se disculpa con Beatriz tras dejarla plantada con su cita para poder acudir al recital de Julia y le explica los motivos que le llevaron a cambiar de decisión. Sin embargo, Beatriz sigue desconfiando de Begoña, pues cree que mientras ella siga cerca su relación con Gabriel no va a funcionar y empieza a tramar algo para conseguir que Begoña y Andrés retomen su relación.

Avance del capítulo 628 de 'Sueños de libertad' del martes 18 de agosto

Gabriel, Manuel Castañeda y Pablo en 'Sueños de libertad'

Beatriz sigue avanzando en su plan de volver a juntar a Begoña con Andrés e intenta manipular a Julia para conseguir que convenza a su madre de que invite a su tío a casa. Está convencida de que si Gabriel ve a Andrés en casa puede despertar sus celos y así conseguir que Gabriel se refugie en ella.

Pablo recibe una amonestación inesperada después de que Manuel Castañeda le pregunte por su affaire con Marisol. Y él preocupado por las habladurías, le niega que esa relación haya existido nunca. Por su parte, doña Clara presiona a Marta sobre el tema de la fundación y que acepte ser la presidenta y Digna sale a su rescate tras descubrir que esta propuesta puede poner en riesgo la relación de su sobrina con Fina.

Tras lo sucedido con Castañeda, Pablo le revela a Damián que los rumores sobre su relación con Marisol han llegado hasta Tarragona y muestra su preocupación por cómo puede afectar todo a su familia. Tras descubrir que ambos han retomado su relación, Gabriel no duda en interrogar a Pablo sobre su reconciliación con su tío y decide vengarse, llamando a Manuel Castañeda para confirmarle que los rumores de la relación de Salazar con Marisol eran ciertos.

En la cantina, Tasio nota frialdad entre Mabel y Salva mientras la joven sigue inmersa en sus estudios y con el trabajo del curso de decoración, aunque trata de que no afecte a su empleo como camarera. Por otro lado, Eduardo recibe una llamada inesperada pues Roque parece haber cambiado de opinión y ahora está dispuesto a reencontrarse con él.

Marta está desesperada, pues no sabe cómo solucionar el problema de la bajada en la venta de los perfumes De La Reina tras los cambios de Gabriel y no duda en recurrir a las dependientas al pedirles que propongan ideas para conseguir que aumenten las ventas. Finalmente, Julia le hace una incómoda petición a Gabriel: que su tío Andrés pueda ir a verla. Y aunque no le queda más remedio que aceptar, después Gabriel discute con Begoña mientras Beatriz disfruta al comprobar que su plan ha sido un éxito.

Avance del capítulo 629 de 'Sueños de libertad' del miércoles 19 de agosto

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad'

Marta y Andrés ponen al corriente a Digna de los problemas en las ventas de los perfumes y a su tía se le ocurre una idea para recuperar el prestigio de la marca: organizar un evento con las clientas más influyentes para convencerlas de que los perfumes siguen siendo efectivos.

Pablo recibe una mala noticia: Manuel Castañeda le anuncia que la Caja de Ahorros de Tarragona ha decidido prescindir de sus servicios como asesor financiero a raíz de su relación con Marisol. Después descubre que ha sido Gabriel el que le confirmó que los rumores de su infidelidad eran ciertos y se enfrenta con él dejándole claro que es la peor calaña. Después, le revela todo lo sucedido a Damián y decide seguir sus consejos de contarle toda la verdad a Nieves.

Eduardo vuelve a citarse con Roque. El encuentro sirve para que el chófer le dé explicaciones sobre por qué abandonó a su madre y la verdadera razón por la que Federico terminó casándose con ella. La revelación provoca que el joven entienda mejor toda la situación y toda la verdad sobre su infancia. Tras ello, Eduardo le pide poder retomar su relación. Por su parte, Mabel continúa volcada en el trabajo que debe realizar para el curso de decoración y comete un descuido en la cantina.

Digna sigue con los preparativos del evento con las mejores clientas de la tienda y Doña Clara sale a su rescate al ver que no está teniendo éxito con algunas de ellas tras el rechazo de la duquesa de Valdezarza y pone a su disposición sus mejores contactos. Mientras, en la casa grande, Bianca sigue avanzando en su retrato de Digna, y Fina se desahoga con la pintora sobre sus problemas con Marta.

Begoña advierte a Andrés sobre la inminente invitación de Julia a su casa, y él decide invitar a Valentina para que le acompañe y así pueda conocer mejor a su sobrina. Un giro de guion inesperado que provoca que a Begoña le vuelvan los fantasmas y los celos sobre sus verdaderos sentimientos hacia su cuñado. Mientras, Gabriel le pide a Beatriz que actúe de espía y le revele todo lo que pase entre su mujer y Andrés.

Avance del capítulo 630 de 'Sueños de libertad' del jueves 20 de agosto

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad'

La hernia que padece Pablo se agrava debido a los últimos disgustos que se ha llevado por culpa de su relación con Marisol y Nieves se preocupa por él y le insiste para que se someta a un chequeo médico y aunque Miguel también trata de convencerle, él se niega.

Valentina y Andrés acuden a la merienda en casa de Begoña y Gabriel para pasar tiempo con Julia. La velada es todo un éxito y ambos se muestran felices por la actitud de la niña con ellos. Mientras, Begoña sufre al ver que el amor de su vida está feliz en su nueva relación con Valentina y es cada vez más difícil poder ocultar sus verdaderos sentimientos.

Doña Clara le hace una inesperada petición a Fina al tratar de que sea ella quién convenza a Marta de que acepte el cargo de presidenta de la fundación a nombre de Pelayo, mientras la fotógrafa intenta hacerle ver a la mujer que quizás su pareja tiene otras preocupaciones y ella le hizo ver que no estaría a la altura de ese trabajo. Tras su conversación, doña Clara le propone una alternativa para conseguir que Marta acepte presidir la fundación pero ella no sabe cómo reaccionar.

En la fábrica, crecen las preocupaciones por cómo puede afectar la huelga de transportistas en Francia. Además, Gabriel y Marta discuten por las medidas para incentivar las ventas de los perfumes produciéndose un tenso enfrentamiento, porque el director se niega a aceptar todas las propuestas de los De La Reina y Marta no duda en plantase. Después, Nieves no duda en visitar a Gabriel para confrontarle por todo lo que ha hecho con su marido y le deja claro que no le tiene ningún miedo.

Eduardo y Roque vuelven a quedar para que el joven pueda seguir obteniendo respuestas a sus grandes incógnitas. El joven le pide a su padre poder leer la carta que le dejó Federico antes de morir y el chófer trata de evitar que descubra que su hermano le pidió que nunca le revelara a Roque que era su verdadero padre.

Y en la tienda, cuando Valentina propone ir juntas a celebrar que han terminado todo el trabajo, Claudia se niega volviendo a demostrar su desplante hacia Paula. Y después, la joven le cuenta a Tasio lo sucedido mientras Valentina le muestra su malestar a Claudia por su actitud. Por último, Damián les ofrece a sus hijos una alternativa con respecto a sus preocupaciones por la huelga en Francia, les hace ver que quizás esto es una oportunidad para poder relanzar la marca de Perfumerías De La Reina y les pide que no se rindan.

Avance del capítulo 631 de 'Sueños de libertad' del viernes 21 de agosto

Digna y Doña Clara en 'Sueños de libertad'

Beatriz trata de recuperar la confianza de Begoña con respecto a Juanito e intenta demostrar que puede seguir fiándose de ella como niñera a pesar de lo que sucedió en el pasado.

Andrés le muestra a Valentina sus dudas con respecto a seguir visitando a Julia en casa pues cree que eso puede generarle problemas a Begoña en su matrimonio con Gabriel y no quiere ponerle en esa situación a su cuñada.

Mabel recrimina a Salva su actitud al comprobar que no para de alargarla con el resultado de su trabajo para el curso de decoración y le recuerda cómo en su momento le puso trabas para incluir algunos cambios en la decoración de la cantina.

Tras su conversación con Valentina, Claudia empieza a recular y trata de tender puentes con Paula. Así, aunque sigue dolida con ella por haberse metido en el matrimonio de Tasio con Carmen, parece dispuesta a darle una nueva oportunidad a la dependienta.

Marta sigue con los preparativos del evento con las clientas en su casa y habla con Fina para tratar de encontrar una solución a la insistencia de doña Clara de que sea la presidenta de la fundación a nombre de Pelayo. Y finalmente, le plantea algo inesperado a su suegra.

Gabriel amenaza a Pablo tras la discusión que tuvo con Nieves y además se le ocurre un plan para apuntarse un tanto con Hugo Brossard. Por último, un contratiempo pone en riesgo la celebración del evento con las clientas más prestigiosas tras descubrir que los perfumes que les iban a regalar eran las fórmulas rediseñadas con peor calidad.