Una actriz de 'Sueños de libertad' se despide tras cerrar un "círculo" con su trama: "Estoy muy contenta con el final"

'Sueños de libertad' ha vivido recientemente la despedida de otra de las actrices que ha formado parte del reparto en esta tercera temporada. Laura Rozalén, la actriz que ha dado vida a Marisol, dice adiós a la ficción tras la marcha de su personaje después de haber sufrido un aborto y de haber retomado el contacto con sus padres.

Su personaje ha sido sin duda un auténtico quebradero de cabeza para la familia Salazar. La joven llegó a Toledo persiguiendo a Pablo (Fernando Andina) con la intención de seguir con su affaire secreto. Sin embargo, el director financiero optó por romper definitivamente con ella. De primeras, ella quiso mantenerse cerca y empezó a trabajar como secretaria de Damián (Nancho Novo) en La Industrial.

Pero todo dio un vuelco cuando Pablo optó por confesarle toda la verdad a su mujer para evitar que fuera ella quién se adelantara. Una vez, Nieves (Itziar Atienza) descubrió la infidelidad de su marido y posteriormente lo hicieran también Mabel (Delia Brufau) y Miguel (Marco H. Medina), la joven decidió marcharse de Toledo. Y cuando parecía que los Salazar retomaban su matrimonio, Marisol reaparecía con un secreto: estaba embarazada de Pablo.

Tras varias conversaciones con su mujer y un intento de adoptar al bebé, Pablo aceptó reconocer a su hijo. Sin embargo, todo acabó de forma trágica pues Marisol sufría un aborto. Un fuerte golpe para la joven, que no conseguía recuperarse, y que la llevó a intentar acabar con su vida. Aunque Damián y Manuela (Pepa Aniorte) intervinieron a tiempo y consiguieron salvarle la vida.

Finalmente, Marisol ha retomado su relación con sus padres y ha decidido marcharse con ellos no sin antes despedirse de Pablo. Una marcha que provoca que Laura Rozalén se despida también de 'Sueños de libertad'. En una entrevista para la web de Antena 3, la intérprete se ha mostrado satisfecha del trabajo realizado y sobre todo del final que le han dado los guionistas a su personaje.

El adiós de Laura Rozalén a 'Sueños de libertad'

Y es que el último día de rodaje, Laura Rozalén compartió trama con Marco H. Medina (Miguel), que fue precisamente con quién debutó en la ficción de Antena 3. "Ha sido muy bonito y ha sido como cerrar el círculo porque creo que la primera escena que yo rodé fue con Marco también", ha confesado la actriz.

En esta entrevista, Laura Rozalén hace un repaso al arco que ha tenido su personaje y a este final después de sufrir el aborto y la reconciliación con sus padres. "Me voy realmente satisfecha y me siento como con la dignidad recompuesta", ha seguido diciendo sobre como se marcha Marisol de Toledo. "Estoy muy contenta con este final. Está claro que la pobre mía sufre lo insufrible, ha sido muy heavy su vuelta", ha añadido al respecto.

"He aprendido muchísimo. Al principio llegas como viendo de qué va y cómo trabajan. Me he sentido super a gusto y muy cómoda con todos los directores. Lo he disfrutado. Y mi paso por 'Sueños de libertad' ha acabado pero a la gente me la llevo", ha concluido.