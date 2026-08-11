Sarah Santaolalla utiliza 'Malas Lenguas' en TVE para lanzar este palo a 'En boca de todos' por lo visto con Luis Rubiales

Aunque Sarah Santaolalla está disfrutando de unas merecidas vacaciones, este martes 10 de agosto ha reaparecido en 'Malas Lenguas'. Lo ha hecho mediante videollamada para dar su opinión sobre el lamentable episodio homófobo que se ha vivido en Benialí (Alicante), donde tres jóvenes de entre 16 y 17 años increparon y agredieron a dos chicas de 14 años al grito de "bolleras", "Viva Franco" y "Viva Vox". Una de ellas terminó con heridas y un ojo morado.

Esto vuelve a poner de manifiesto la homofobia que se ha instalado en los más jóvenes, algo muy preocupante y que han querido abordar en 'Malas Lenguas', conducido por Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal durante las vacaciones de Jesús Cintora. El programa de TVE ha conectado con Sarah Santaolalla para que diera su opinión al respecto. Tras bromear explicando que se encontraba "en un coche porque me habéis sacado del chiringuito", la colaboradora se ponía sería para hablar del tema.

"Creo que debemos volver a poner de moda que de vergüenza ser un fascista de mierda", empezó dejando claro la analista política: "Creo que debemos poner de moda que cuando uno pronuncia las palabras 'maricón' o 'bollera' tenga que agachar la cabeza y no sentir orgullo y creo que tenemos que ser conscientes de que estas niñas de 14 años que han sido agredidas, que han sido acosadas, van a pasar el resto de sus días con un miedo en el cuerpo por sentir, por desear y por amar a quien les de la gana".

"El problema", según Sarah Santaolalla, "es que tendrán dos alternativas. Una es esconderse en un armario porque tengan miedo a que esto pueda volver a suceder", o que, por el contrario, "tengan cierto apoyo social y cierta condena a esta agresión, que se sientan respaldadas y que puedan vivir con ese miedo, pero que puedan vivir con la libertad y la tranquilidad de ser quien quieran ser y de ser lo que les de la gana de ser".

El dardo de Sarah Santaolalla a 'En boca de todos'

Para la colaboradora de RTVE hay tres medidas que habría que adoptar: "Primero hay que condenar esta agresión. Segundo, hay que investigar y poder dar con los agresores. Y tercero, respaldar a estas niñas de 14 años que han visto como su vida se ha puesto en peligro por estar acompañadas de otras personas de su mismo sexo. Personas que tienen una orientación sexual que a la derecha y a la extrema derecha les molesta. "¿Se está naturalizando esta homofobia entre menores de edad?", le preguntó Gonzalo Miró. A lo que ella contestó con contundencia: "Sí, claro que sí. Creo que se está naturalizando por culpa de algunos medios de comunicación".

Acto seguido, Sarah Santaolalla lanzaba un dardo a 'En boca de todos', el programa de Nacho Abad en Cuatro en el que hasta hace unos meses estuvo colaborando: "Hoy yo me llevaba las manos a la cabeza cuando he visto en redes sociales a un condenado por agresión sexual, a Luis Rubiales, en una televisión". Cabe recordar que ella estuvo trabajando en el formato de Mediaset hasta que, entre Nacho Abad y Antonio Naranjo le hicieron una encerrona y salió llorando del plató para nunca más volver.

Además, culpa a algunos espacios y a ciertos partidos políticos de que estas agresiones estén, por desgracia, a la orden del día: "He visto programas de la tele que hablan con mucha libertad de la orientación sexual de cada uno. He visto a políticos de la extrema derecha ridiculizar el orgullo LGTBI. He visto a políticos de la derecha ridiculizar a las personas trans".

"He visto desde un escaño mensajes de odio por la orientación, y todo esto que vemos en los escaños, en el Congreso de los Diputados, en las instituciones… cuando vemos a un político o a un tertuliano llamar 'maricón' con esa ligereza, hay un chaval que está viendo como en la televisión se están normalizando conductas de odio, y cuando cree que eso es lo normal, va a la calle y lo traslada, y agrede", asegura Sarah Santaolalla.

En su opinión, "el problema es que se está blanqueando a la extrema derecha, se están legitimando discursos de odio y una violencia, que hoy son niñas de 14 años, mañana pueden ser las hijas de alguno de nuestros espectadores, pero pasado será una sociedad la que tenga miedo. Y que volvamos a unos años muy oscuros donde no te puedas dar un beso con tu pareja en la calle porque sois una pareja gay, lesbiana o cualquier tipo de orientación. Vamos a eso, a tener miedo con quien te metes en la cama y de decir libremente a quién amas porque hay una panda de fascistas que están haciendo que agaches la cabeza", sentencia Sarah Santaolalla.