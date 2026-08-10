Sofía Suescun no se corta en decir lo que piensa de Sarah Santaolalla verdaderamente con una sola palabra

Sarah Santaolalla se ha marchado de vacaciones, como así anunció ella misma a través de sus redes sociales. Pero antes, ha tenido unos días de lo más ajetreados, tal y como ha mostrado a todos sus seguidores de Instagram, entre los que se encuentra Sofía Suescun. Y es que la 'reina de los realities' no ha dudado en comentar en la última publicación de la colaboradora televisiva.

Después de dedicar una emotiva carta abierta a Javier Ruiz tras su marcha de 'Mañaneros 360' en TVE para dar el salto a La Séptima, Sarah Santaolalla ha compartido un post centrado en ella. Junto a una batería de imágenes sobre lo que han dado de sí sus últimos días, la analista política ha puesto de manifiesto lo feliz que está con todos los proyectos que le van surgiendo.

"Recap de estos últimos días. Trabajo, tele, radio, charlas, cine, cartas que me enviáis a la tele y me llenan el corazoncito, amigos, risas en maquillaje y peluquería, paseos por el campo, bici, 7291, juegos de mesa, mi cena preferida (huevo frito), tertulias, lecturas intensas, chándal y tacones, actos, agendas chulísimas que me mandan y mucho amor en cada cosa que hago. ¡Seguimos!", ha escrito la colaboradora de RTVE.

Una publicación que ha recibido infinidad de reacciones, de todo tipo. Aunque, sin lugar a dudas, la que más ha sorprendido ha sido la de Sofía Suescun, pues hasta el momento se desconocía el vínculo que había entre las dos. La hija de Maite Galdeano no le ha hecho falta más que una palabra para definir a Sarah Santaolalla, pero una palabra con la que pone de manifiesto su admiración hacia ella.

Sofía Suescun solo necesita una palabra para definir a Sarah Santaolalla

"Mujerón", le ha escrito la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano'. Un halago al que la analista política ha respondido devolviéndole el elogio: "Como tú, bella". No se sabe si la relación entre ambas viene de lejos o si, por el contrario, simplemente se siguen en redes sociales y se admiran mutuamente, como así han dejado claro.

Si algo tienen en común Sarah Santaolalla y Sofía Suescun es los comentarios machistas que tienen que soportar por sus físicos. Hace unos días, la novia de Kiko Jiménez estallaba en redes por las críticas recibidas tras compartir su rutina de entrenamiento para bíceps en Instagram. Sin embargo, lo que no se esperaba es la cantidad de comentarios negativos que iba a recibir.

"Estás perdiendo encanto"; "Cuando empezó en la tele no tenía ese cuerpo"; "En mi opinión ha perdido mucha feminidad"; "No sé cómo no le da vergüenza"; "No me gusta, mucho mejor antes"; "Está cuadrada como un macho". Estas son solo algunas de las respuestas que recibió la influencer en su publicación de Instagram.

Aunque en un primer momento lo pasó por alto, finalmente Sofía Suescun no dudaba en responder a todos sus haters. "Muchas gracias por dedicar vuestro tiempo a escribir estos comentarios, pero no os he pedido opinión", sentenció en uno de sus stories de Instagram, volviendo a demostrar que no tiene pelos en la lengua.