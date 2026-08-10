'Informativos Telecinco' rescata por sorpresa a un histórico presentador en pleno terremoto de cambios

'Informativos Telecinco' se enfrenta a una nueva temporada con algunos cambios tras la salida de María Casado y los rumores sobre la posible vuelta de Ángeles Blanco a la edición de mediodía abandonando así a Carlos Franganillo según avanzó Informalia. Y en medio de estos posibles cambios, el informativo matinal de este lunes ha sorprendido al rescatar a un histórico rostro como presentador.

La llegada del verano ha hecho que todas las ediciones de 'Informativos Telecinco' hayan sufrido algunos cambios en sus caras como ha pasado en el resto de cadenas. Así, por ejemplo hace unas semanas se estrenaba Sara Canals como presentadora de la edición de las 21:00 horas en relevo de Carlos Franganillo mientras que este lunes ha regresado Isabel Jiménez a la edición de las 15:00 horas tras haber sido Arancha Morales la que la ha sustituido en el mes de julio.

En cuanto al matinal de 'Informativos Telecinco' durante el mes de julio fue Carmen Corazzini la que se encargó de presentar la edición más madrugadora hasta que Bricio Segovia se reincorporó a finales de julio. Sin embargo, este lunes 10 de agosto, el presentador ha desaparecido y en su lugar ha habido otros dos rostros que se han puesto al frente de dicha edición: Agustín Hernández y Elena Moral.

🔴Los bomberos combaten cuerpo a cuerpo el incendio de una granja en Castellón



📺 La actualidad del día con Agustín Hernández y @EleMorEst pic.twitter.com/mQumpQujje — Informativos Telecinco (@informativost5) August 10, 2026

Agustín Hernández vuelve a presentar 'Informativos Telecinco' 20 años después

Agustín Hernández en 'Informativos Telecinco: El Matinal'

Con ello, Agustín Hernández ha vuelto a ponerse frente a la pantalla en 'Informativos Telecinco' 20 años después. El periodista es uno de los históricos rostros que quedan en los servicios informativos de la cadena de Mediaset junto a Ángeles Blanco. Agustín Hernández se incorporó como copresentador de los informativos de Telecinco en 2001 junto a Ángels Barceló en la edición de las 20:30 horas.

Tras la marcha de la catalana, Agustín Hernández pasó a copresentar la edición del fin de semana junto a Carme Chaparro en el año 2005. Al año siguiente con la llegada de Pedro Piqueras y la reestructuración del equipo, el periodista pasó a conducir la edición matinal primero con Lucía Rodil y posteriormente con Yolanda Benítez.

Fue a partir de 2007 cuando Agustín Hernández dejó la pantalla pero se mantuvo en 'Informativos Telecinco' con otras responsabilidades. En los últimos años, el periodista ha sido editor de diferentes ediciones siendo durante años uno de los encargados de editar el informativo de sobremesa. Actualmente forma parte del equipo de dirección de la edición matinal y desde este lunes vuelve a ser el presentador temporal de la misma junto a Elena Moral.

Al concluir el informativo, Agustín Hernández ha querido agradecer a su equipo todo el apoyo ante este regreso. "Nosotros volvemos mañana a partir de las 7:00 horas. Gracias por su atención y gracias a todo el equipo del matinal", ha asegurado el periodista con una sonrisa.