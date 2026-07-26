María Casado se despide, al borde del llanto, de 'Informativos Telecinco': Una decisión difícil con un motivo de peso detrás

María Casado anunciaba a comienzos de esta semana su decisión de abandonar 'Informativos Telecinco', dos años después de su fichaje, mediante un comunicado en el que alegaba que este complicado paso venía dado "por motivos personales".

"Hace dos años que empecé una aventura maravillosa en 'Informativos Telecinco'. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia", destacó de entrada la directora y presentadora de la edición del fin de semana de los informativos de la cadena principal de Mediaset España.

"Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro. Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible", adujo, zanjando de raíz cualquier duda sobre la razón que le ha empujado a tomar esta difícil determinación.

María Casado concluyó dicho comunicado con unas rotundas palabras de agradecimiento a Mediaset por brindarle la oportunidad de volver a presentar unos informativos: "Me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo".

Pues bien, esta decisión se ha efectuado este domingo 26 de julio con su emotiva despedida al término de la segunda edición de 'Informativos Telecinco'. "Bueno... ¿y yo qué les digo hoy? Voy a ser muy breve: Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto nos volvamos a ver. Gracias por todo y lo más importante: les dejo en muy buenas manos", han sido sus últimas palabras, pronunciadas con voz quebrada y al borde del llanto mientras en el pantallón del plató se podía leer un "¡Hasta pronto!". Un gesto del equipo.

Lo cierto es que su impasse en 'Informativos Telecinco' podría acabar siendo algo definitivo, pues en ese texto antes mencionado María Casado habló de que esperaba poder "encajar otro proyecto lo antes posible". Por tanto, de esa frase se infiere que, si vuelve a la pantalla, será con otro formato distinto que le permita compaginar su vida entre Málaga y la capital.

Si bien, Carmen Corazzini, que este mes ha conducido la edición matinal, será la encargada de tomar el relevo a la malagueña a partir del próximo fin de semana, el primero de agosto. Está por ver si esta sustitución se ciñe solo al mes de agosto y si Mediaset realiza algún fichaje para suplir el vacío de María.