Miguel Bosé siembra discordia con estas palabras sobre los incendios y Mónica Naranjo pone la puntilla con su réplica

Miguel Bosé vuelve a levantar grandes ampollas como sucede cada vez que se manifiesta ante un desastre o tragedia natural. Ocurrió con la DANA de Valencia, por citar un ejemplo cercano. Ahora, la historia se repite frente a los devastadores incendios que asolan Ávila, Madrid y Toledo, en emergencia nacional por unos fuegos "fuera de la capacidad de extinción".

El controvertido cantante, negacionista declarado del calentamiento global (entre otras muchas cosas), ha lanzado una publicación en sus redes sociales oficiales que, como no podía ser de otra manera, está trayendo mucha cola. Y no es para menos, ya que nuevamente -no es la primera vez- carga contra la Agenda 2030 y cuestiona el cambio climático.

"Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos. Pero las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñadas en vendernos un 'clima cambiático' de Agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo", empieza escribiendo un Miguel Bosé que, para denunciar el abandono de los bosques en determinados casos, hace mofa de una alteración del clima que está más que acreditada.

"Pretenden, desde sus despachos bien untados, saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo. Y pasa lo que pasa. Ahora se abren apuestas para ver cuánto tiempo tardarán en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde de la naturaleza por el negro de las placas solares o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan", se atreve a publicar el artista, deslizando así quiénes están detrás de los incendios.

Estas incendiarias palabras han sido compartidas y suscritas por rostros famosos como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o por la cantante Mónica Naranjo, que ha puesto la guinda a ese post de Miguel Bosé con la siguiente respuesta: "Es un crimen lo que está pasando. Se me parte el corazón".