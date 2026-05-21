Mónica Naranjo habla abiertamente de cómo fue presentar 'La Isla de las Tentaciones': "Sentí un pánico tremendo"

Aunque ahora mismo todos asociamos 'La isla de las tentaciones' a Sandra Barneda, no hay que olvidar que la primera presentadora del exitoso reality de Telecinco fue Mónica Naranjo. Sobre su etapa como conductora del formato se ha pronunciado la cantante con los reporteros de '100% Únicos'.

En concreto fue Samuel, uno de los reporteros TEA del programa de Cuatro, el que le preguntó por qué dejó 'La isla de las tentaciones' y si Sandra Barneda tuvo algo que ver en su decisión, algo que ella deja claro que en absoluto: "Sandra no por Dios, que va, un beso a Sandra. Lo de 'La isla de las tentaciones' fue un regalo pero entonces no entendía que fue un regalo".

Mónica Naranjo recuerda cómo se enteró que iba a conducir el reality en el que varias parejas ponen a prueba su amor: "Recuerdo que me llamó el director de Telecinco, Paolo Vasile y me dice 'pásate por mi oficina'. Nada más sentarme me dijo 'te vas en 20 a República Dominicana' y yo le dije '¿de vacaciones?' y me dijo: 'no, a un reality. Te vas a trabajar y vas a conducirlo'".

Mónica Naranjo sobre 'La isla de las tentaciones': "Ha sido lo mejor que he hecho"

Al principio, confiesa que sintió miedo ante lo que se avecinaba, pero con el paso del tiempo se siente muy agradecida a Mediaset por haberle dado esta oportunidad: "Sentí un pánico tremendo porque yo en mi vida había hecho algo así. Es muy diferente conducir un programa de televisión en plató a un reality y uno de parejas".

Aun así, reconoce que "ha sido lo mejor que he hecho, la mejor decisión de mi vida, perdí el miedo a hacer el ridículo porque entonces tenía un miedo terrible a hacer el ridículo. Me siento muy agradecida, pero bueno hice la primera temporada y ya después se lo pasé a Sandra y lo hizo mucho mejor que yo", sentencia.

Mónica Naranjo se emociona al recordar la muerte de su hermano

Uno de los momentos más duros de la entrevista fue cuando Jesús, otro de los reporteros de '100% Únicos' le preguntó por cómo superó su depresión tras la muerte de su hermano. Mónica Naranjo no pudo evitar emocionarse: "Eso no se supera nunca", reconoció. "Dicen que las personas que llevan bien el desapego son personas muy evolucionadas y avanzadas. Yo no he podido superarlo", añade la cantante.

Además, explicó qué le diría a su hermano si pudiera hablar con él: "Le diría tantas cosas, le diría muchas cosas porque han pasado muchos años e imagínate hace 21 años que Enrique se fue, pues imagínate si tengo cosas que decirle". Por otro lado, también contó la importancia que tienen para ella las mariposas y cómo las relaciona con su hermano: "La mariposa para mí siempre significó algo muy especial desde pequeña".

"Me acuerdo cuando era pequeña, cuando íbamos al campo con la familia, veía que algunas personas las cazaban y yo no lo comprendía. Con los años tomó más sentido las sensaciones que tenía con las mariposas y fue a través de la pérdida de mi hermano", confeso