'Sueños de libertad' atraviesa un momento crucial tras el regreso de Fina (Alba Brunet) y su reencuentro con Marta (Marta Belmonte), la marcha de Carmen (Candela Cruz) y la llegada de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) poniendo en jaque el futuro de Perfumerías De La Reina tras anunciar el traslado de la producción a Marruecos.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Álvaro se encara con Salva por haberle acusado de haber participado en el robo de los camiones y no duda en devolverle el golpe al acusarle a él de ser el verdadero cómplice de Gorito delante de todos provocando que todos los trabajadores empiecen a desconfiar del cantinero.

Nieves celebra la comida de despedida con su familia antes de marcharse a Tarragona y Pablo Salazar aprovecha para tratar de convencerla de que se quede en Toledo. Por su parte, Pablo se reúne con Digna para hablar sobre la verdad sobre la muerte de Gervasio y tratar de entender la traición de Damián.

Gabriel se muestra hundido ante Beatriz tras sentirse fracasado por no haber podido salvar la empresa y ambos terminan besándose de nuevo. Otro que se muestra completamente roto es Tasio ante la marcha de Carmen y Damián trata de apoyar a su hijo y le pide que no se rinda y que le necesita fuerte ante el varapalo que han sufrido con la fábrica.

Marta y Fina se disponen a despedirse para siempre de la casa de los montes dejando allí todos los recuerdos, buenos y malos. Pero antes de marcharse, Fina hace una misteriosa llamada a Argentina a espaldas de su amada. Mientras, Julia conoce a Valentina y no duda en preguntar a su tío Andrés sobre si es su novia.

Don Agustín no duda en confrontar a Nieves por la muerte del padre de Luz e insiste en hacerle preguntas sobre su posible implicación en haber practicado la eutanasia con Alberto. Por último, Salva se confiesa con Mabel y le cuenta toda la verdad sobre su pasado y su estancia en prisión tratando de que su chica le de una nueva oportunidad.

Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves organizaba una comida de despedida antes de marcharse a Tarragona y pedía conocer al novio de Mabel y finalmente su hija le confesaba que se trata de Salva. Antes de marcharse, Nieves le mostraba a Pablo sus dudas sobre la relación de su hija con el dueño de la cantina y tras ello Salazar acudía a la cantina para tantear a Salva y descubrir sus verdaderas intenciones con su hija.

Damián le contaba a Andrés lo sucedido con Brossard en la cena y se mostraba completamente abatido tras sentir que van a perder la fábrica que tanto le costó montar. Paralelamente, Digna acordaba con Damián que Fina se quede a vivir con ellos.

En la fábrica, Andrés y Gabriel volvían a tener un fuerte enfrentamiento cuando el primero defiende contarle la verdad sobre el futuro de la fábrica a los trabajadores pero el abogado se niega. Sin embargo, Andrés no hace caso a su primo y terminaba confesándoles a los trabajadores que la fábrica se trasladará a Marruecos dejando completamente desolados a sus compañeros. Por su parte, Marta proponía a Claudia que sea la encargada de la tienda tras la marcha de Carmen.

Don Agustín insistía a Tasio con que denuncie a Carmen por abandono del hogar mientras sigue sospechando sobre Nieves tras conocer que se marcha a Tarragona. Por otro lado, la Guardia Civil se presentaba en la colonia para detener a Álvaro y Salva terminaba confesándole a Mabel su pasado en prisión.

Finalmente, Damián decidía abrirse en canal y confesarle toda la verdad sobre la muerte de Gervasio a Pablo y cómo fue él quién provocó que su socio terminara suicidándose. Una noticia que dejaba a Salazar completamente devastado e indignado con su amigo rompiendo definitivamente su amistad.