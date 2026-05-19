Golpe de 'Sueños de Libertad' a 'La Promesa': El actor protagonista de la serie de TVE que salta a la de Antena 3

Cada vez es más habitual ver a actores participando en varias series a la vez sobre todo cuando una tarda en estrenarse más de la cuenta. Sin embargo no es tan corriente ver a un mismo actor en dos series diarias a la vez. Y eso es lo que va a pasar en los próximos días en 'Sueños de libertad' y 'La Promesa'.

Y es que Jesús Cabrero, a quien actualmente podemos ver dando vida al duque de Carril, uno de los personajes clave de las tramas de 'La Promesa' en La 1, dará el salto la semana que viene a la serie de la competencia.

Mientras en 'La Promesa', Jesús Cabrero da vida a uno de los personajes que ha ido cogiendo protagonismo con el paso de las semanas gracias a su papel importante en la historia de Vera así como sus negocios ocultos y su relación con algunos de los secretos más oscuros que afectan a varios personajes, en 'Sueños de libertad' dará vida a un misterioso nuevo personaje.

Concretamente, tal y como se puede ver en el avance del capítulo 568, que Antena 3 emitirá el próximo martes 26 de mayo, el actor madrileño se meterá en la piel de un personaje relacionado con Eduardo, el chófer de la familia De la Reina, a quien interpreta Alberto Lozano.

Así, después de que en las últimas semanas hayamos ido conociendo más detalles sobre la vida de Eduardo ahora parece que alguien de su pasado se reencontrará con él en la empresa de Damián. Por ahora se desconocen los detalles del personaje de Jesús Cabrero aunque no sería descartable que pudiera dar vida a su hermano abriendo así viejas heridas.

La incorporación de Jesús Cabrero a 'Sueños de libertad' llega en un momento en el que la serie de Antena 3 vive un sinfín de cambios con el regreso de Alba Brunet (Fina), la marcha de Candela Cruz (Carmen) y la llegada de Gabriel Ignacio (Antoine Brossard) a un reparto al que se han incorporado en esta tercera temporada numerosos actores como Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano.

Jesús Cabrero, de 'La Promesa' a 'Sueños de libertad'

Jesús Cabrero en 'La Promesa'

Jesús Cabrero es un actor con una larga trayectoria en televisión pues ha participado en algunas de las series más reconocidas de la pequeña pantalla como 'Compañeros', 'Al salir de clase' o 'El comisario' así como 'Hospital Central', donde tuvo un papel muy relevante en sus primeras temporadas.

Además también tiene gran experiencia en series diarias pues participó tanto en 'Obsesión' como en 'Amar en tiempos revueltos' y 'Centro médico', tres de las series diarias de La 1 como es el caso de 'La Promesa'.