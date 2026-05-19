Cambio de última hora en La Sexta: Cancela este martes 'Cara al show' con Marc Giró y le sustituye una programación especial

La Sexta ha decidido levantar su programación prevista para este martes en prime time ante la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto blanqueo de capitales dentro del caso de Plus Ultra. Así, la cadena de Atresmedia cancelará la emisión de 'Cara al show' de Marc Giró para ofrecer en su lugar un especial de 'El Objetivo'.

De esta manera, La Sexta vuelve a demostrar que es una cadena ligada a la actualidad y a la que no le tiembla el pulso a la hora de cancelar alguno de sus programas para ofrecer especiales informativos. Lo hizo recientemente al suspender 'Servicio secreto by Chicote' para emitir un especial de 'La Sexta Noticias' sobre la última hora de la crisis del hantavirus.

Ahora, semanas después de retirar 'El Objetivo' de Ana Pastor de la programación para dejar su hueco en la noche de los miércoles a 'La noche de Aimar', La Sexta vuelve a tirar de la presentadora para ofrecer una edición especial que analice la última hora en torno a la imputación del expresidente del Gobierno.

Con ello, el especial de 'El Objetivo' dejará sin emisión esta semana a 'Cara al show' y se verá las caras con 'Al cielo con ella' en La 1, 'Versión española' en La 2, un nuevo episodio de 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Supervivientes: Tierra de Nadie' en Telecinco así como con 'Código 10' en Cuatro, que también apostará por una edición especial sobre el escándalo que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero.

🚨 CAMBIO DE PROGRAMACIÓN 🚨



➡️ Especial @ObjetivoLaSexta: Zapatero.



📺 Con @_anapastor_. Esta noche a las 23.00h en laSexta



❌ No hay @caraalshow pic.twitter.com/RWvXZ1tMLn — laSexta (@laSextaTV) May 19, 2026

El expresidente del Gobierno deberá declarar en calidad de imputado el próximo 2 de junio por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. La red, según el juez de la Audiencia Nacional, hacía uso de un entramado societario para el cobro de las comisiones, que generalmente se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría ad hoc.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav S.L., cuyas administradoras y socias son sus hijas, Laura y Alba Zapatero Espinosa, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".