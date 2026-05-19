Loles León, sentenciada en RTVE: Su programa 'Zero Dramas', cancelado en la parrilla de La 2 tras sus audiencias

'Zero Dramas', el programa que presenta Loles León en el prime time de los domingos de La 2 de TVE tiene su futuro sentenciado. Tal y como ha avanzado El Confi TV, RTVE ha decidido no renovar el formato tras concluir su primera temporada el próximo domingo.

El espacio de entrevistas y consultorio sexual de la actriz llegó a la noche de los domingos de La 2 en el mes de marzo para hacer tándem con 'Al cielo con ella'. No obstante, tras dos semanas y con el salto del programa de Henar Álvarez a La 1, 'Zero Dramas' adelantó su horario al prime time.

Tras doce programas anota un promedio del 2,7% de cuota de pantalla, es decir ligeramente inferior a la media mensual de La 2, que en mayo es del 3,2%. Es por ello por lo que RTVE ha decidido no renovar el formato producido por Win Win Audiovisual por una segunda temporada.

De esta manera, La 2 emitirá este próximo domingo la decimotercera y última entrega de 'Zero Dramas' tras haber arrancado una nueva etapa hace unas semanas con dos importantes cambios en su equipo: la sustitución de Ainhoa Cantalapiedra por otra cantante como vocalista del grupo femenino y por otro, la incorporación de Mónica Cruz como colaboradora en relevo de Marina Rivers.

Con 'Zero Dramas', La 2 buscaba aportar por un programa puramente femenino en el que cada entrega contaba con una mesa de debate canalla, divertida e irreverente sobre temas que tocan a la sociedad de cerca y relacionados con el sexo y las relaciones de pareja. Después también contaba con un 'Consultorio sexual' con el objetivo es divulgar la salud sexual de forma amena, normalizando situaciones y resolviendo dudas que algunas personas no se atreven a preguntar.

Audiencias de 'Zero Dramas' en La 2: