'Sueños de libertad' vive un momento crucial en sus tramas tras el regreso de uno de sus personajes más queridos propiciando por fin el reencuentro de Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa después de la muerte de Pelayo.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', antes de la llegada de Brossard, Damián reúne a toda la familia para informarles de todo lo que ha descubierto sobre el francés y lo que más entusiasma es que tiene orígenes muy parecidos a lo que fue Gervasio y por ende a los valores por los que fundaron Perfumerías De La Reina.

Mabel le cuenta a su hermano Miguel que ha rechazado la oferta de su madre para viajar con ella a Tarragona y le reconoce que le gusta mucho Salva y es una de las razones por las que no se quiere ir de Toledo. Por su parte, Marta reprende a Tasio por haber provocado que Carmen se haya marchado por su infidelidad con Paula. Mientras Paula se enfrenta a una entrevista de trabajo y comienza una nueva vida lejos de la casa de los De La Reina.

Andrés sigue tratando de acercarse a Valentina y de mostrarse comprensivo con ella pero ella prefiere seguir con cautela por miedo a no poder superar el trauma que tiene por su relación con Rodrigo. Y en el dispensario, Begoña alerta a Nieves de la obsesión de don Agustín por la muerte de Alberto y la enfermera empieza a preocuparse porque pueda descubrir toda la verdad.

Tras llegar a la colonia, Antoine Brossard se encara con Gabriel y Andrés por haber permitido el robo de los camiones. Paralelamente, Marta prepara con las dependientas todos los preparativos para que la tienda esté perfecta para causar una buena impresión al francés y finalmente queda encandilado. Tasio le confiesa a don Agustín su infidelidad y Salva trata de sonsacar a Álvaro información sobre su alianza con Gorito.

Damián se reencuentra con Fina y no duda en pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado con ella y le pide que tanto ella como su hija protejan su intimidad para que nadie les vuelva a hacer daño. Finalmente, pese a haber escuchado a Digna hablar del pasado de la empresa, Brossard anuncia que debido a la crisis ha decidido trasladar la producción a Marruecos.

Brossard llega a la tienda

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz se presentaba en el despacho de Gabriel y se encaraba con él para tratar de ganarse su confianza, pero él no confía en que sus sentimientos hacia él sean verdaderos y pues cree que solo le quiere utilizar. Tasio interrumpía la conversación anunciando que han detenido a Gorito como responsable de los robos de los camiones. Y tras oírlo, Beatriz advertía a Álvaro y le aconsejaba que huya antes de que le encuentren.

Fina se reencontraba con Claudia en la colonia produciéndose un emotivo momento entre las dos amigas. Mientras, Cloe no podía evitar derrumbarse al ver lo feliz que está Marta con la vuelta de su gran amor. Después Cloe y Fina se encontraban y trataban de mantener la cordialidad compartiendo lo que las une a Marta.

Nieves compartía con Begoña las presiones que está teniendo de don Agustín sobre la muerte del padre de Luz y le anunciaba su idea de marcharse a Tarragona y no dudaba en pedirle que por favor la sustituya como enfermera en el dispensario aunque ella lo rechazaba. Después, el párroco también interrogaba a Begoña sobre la muerte de Alberto.

Por otro lado, Nieves le proponía a Mabel que la acompañe a Tarragona, pero ella se negaba. Mientras, Valentina seguía mostrándose distante con Andrés tras su última cita porque le atormenta el recuerdo de Rodrigo y el no ser capaz de olvidarlo y superarlo. Y después Marta aconsejaba a Andrés sobre los pasos a seguir con Valentina. Por su parte, Paula se despedía de Manuela y tenía una última conversación con Tasio.

Tasio hablaba con Salva sobre la detención de Gorito y el cantinero empezaba a sospechar de Álvaro como el socio de su amigo en el robo de los camiones. Finalmente, Marta y Fina disfrutaban de la soledad en la casa de los montes charlando sobre Cloe y Marta le dejaba claro que para ella es el pasado. Mientras Fina parecía ocultarle algo a su amada.