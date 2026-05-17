Los 38 estrenos que ver esta semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Filmin del 18 al 24 de mayo

Para los amantes del buen tiempo, tenemos noticias que les van a gustar: se acerca el verano. De hecho, desde finales de esta semana, solo quedará un mes para que llegue oficialmente, de nuevo, a nuestras vidas. Un año más. Sí, llegará el momento de ir a la playa, a la piscina, salir a las terrazas, irnos de vacaciones... Pero también vamos a seguir viendo series y películas en plataformas como Netflix, Prime Video, Movistar Plus o HBO MAX, ¿verdad?

Como, por ejemplo, dos de los estrenos en Prime Video de esta semana. Por un lado, una nueva aventura del Jack Ryan de John Krasinski. Por otro lado, también una nueva aventura, pero esta vez no de un espía internacional, sino de nuestra Aída, que regresa dirigida por Paco León y con casi todo el reparto de la serie al completo. También podremos ver el primer documental sobre Kylie Minogue, una de las figuras más importantes de la música pop de las últimas décadas, o la nueva creación de los hermanos Duffer ('Stranger Things'), con Geena Davis al frente. Y ojo, que también nos llega 'Se tiene que morir mucha gente', la serie de Victoria Martín ('Estirando el chicle') basada en su propio libro. Todo esto entre otros muchos estrenos...

Estrenos en Prime Video

Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta

Sinopsis: Cuando el analista de la CIA Jack Ryan se topa con una sospechosa serie de transferencias bancarias, su búsqueda de respuestas le saca de la seguridad de su trabajo de oficina y le catapulta a un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, con un terrorista en ascenso que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

Tom Clancy es el rey de las novelas de espías, mezcladas siempre con terrorismo y los últimos avances tecnológicos. Su personaje más famoso es el de Jack Ryan, que ha tenido varias caras a lo largo de la historia en sus múltiples adaptaciones. Primero fue Alec Baldwin, luego Harrison Ford, más tarde Ben Affleck y Chris Pine y, el último en unirse, ha sido John Krasinski, que ha resultado ser el actor que más veces le ha interpretado. En la serie de cuatro temporadas que estrenó Prime Video hace algunos años, Krasinski daba vida a una versión más joven y, al comienzo, inexperta del clásico personaje. Pero tras 30 episodios, las cosas han cambiado. Y ahora le llega el turno a una nueva historia en forma de película, dirigida por Andrew Bernstein.

"Él ha sido el mejor. Ha habido muchos y, lo digo honestamente y no por todo el dinero que me paga, él es el mejor. De verdad que lo es. Y lo es porque tiene la capacidad de plasmar todos los grandes ingredientes de Jack Ryan, su humanidad, y luego además es un gran actor de acción", comentó Michael Kelly, otro de los actores de la serie, en una entrevista para eCartelera.

Fecha de estreno:

Aída y vuelta

Sinopsis: 'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción, con los personajes de 'Aída', como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, el trabajo del cómico o la fama.

La serie 'Aída' es una de las más famosas de nuestra televisión. Durante 10 temporadas, trató de hacernos reír en Telecinco, dando plataforma a nuevos intérpretes como Paco León, Ana Polvorosa o Eduardo Casanova. Un humor muy español, que en algunos personajes ha envejecido regular, pero consiguió mantenerse bastante actualizado hasta su final.

Paco León decidió entonces en 2025 hacer una reunión con todo el reparto (aunque faltan algunos, como la propia Polvorosa), pero en forma de película, y además con un toque meta que no todo el mundo entendió. Pese a ello, lideró la taquilla. "Hay chistes que hoy te siguen haciendo gracia y otros que los ves anticuados y dices: 'Guau, esto hoy no se podría decir'. Y afortunadamente, porque se han aprendido muchas cosas"', comentó Carmen Machi en una entrevista para eCartelera sobre cómo habían cambiado las cosas en estos últimos años.

Fecha de estreno:

Estrenos en Netflix

Kylie

Sinopsis: De estrella de telenovelas a superestrella, la carrera de Kylie Minogue ha estado llena de giros y reveses. Ahora se sincera en una serie documental sin filtros junto a los suyos.

40 años de carrera dan para mucho, y Kylie Minogue ha sabido vivirlos todos, desde el primero hasta el último. La estrella australiana, que inició su andadura en la serie 'The Sullivans' y, más tarde, en 'Vecinos', fue haciéndose poco a poco un nombre en el mundo de la música, triunfando sobre todo en Europa y, especialmente, UK. En todos esos años, ha luchado contra el cáncer, fue pareja del español Andrés Velencoso, e incluso la prensa quiso crear una rivalidad entre ella y Madonna. Ahora, por fin, ha decidido contar en primera persona toda su historia y, gracias a Netflix y a documentos inéditos, la artista repasa su trayectoria a lo largo de 3 episodios.

Fecha de estreno: 20 de mayo

The Boroughs: Jubilación rebelde

Sinopsis: En un apacible complejo residencial para jubilados, un peculiar grupo de héroes se convierte en la última línea de defensa contra una amenaza que viene de otro mundo dispuesta a arrebatarles justo lo que no tienen: tiempo.

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard y Bill Pullman son los cuatro protagonistas de esta especie de 'Stranger Things' mezclada con 'Cocoon', el clásico de los 80 de Ron Howard. Netflix quiere buscar nuevo público, y mezclar a cuatro actores míticos del cine en una especie de historia de ciencia-ficción y terror... ¿por qué no? Recordemos que Geena Davis era la gran protagonista de 'La mosca', y Bill Pullman ya se enfrentó a aliens en 'Independance Day', así que todos parecen sumarse a la fiesta. Y ojo, que los que están detrás de esta producción no son otros que los hermanos Duffer. Sí, sí, los mismos creadores de la mencionada 'Stranger Things'. Todo parece estar en orden, ¿verdad? Todo parece indicar una buena dosis de sci-fi adulto con aires ochenteros.

"Es realmente un proyecto único. Supongo que desde fuera solo se nos ve como unos personajes viejos. Pero no nos sentimos así. Me encanta lo entusiasmados que están en Netflix con la serie. Están yendo con todo y nadie está insistiendo en que somos viejos", explicó Geena Davis sobre el proyecto en una entrevista reciente para Los Angeles Times. It’s such a unique project. I suppose from the outside, it just seems like we’re older characters. But it didn’t feel that way to us. I love how enthusiastic Netflix is about the show. They’re going all in, and no one is emphasizing that we’re older. It just is.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Las damas primero

Sinopsis: Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte.

Thea Sharrock, directora de la muy reivindicable 'Pequeñas cartas indiscretas', dirige en esta ocasión al siempre polémico Sacha Baron-Cohen junto a Rosamund Pike en una especie de alegoría contra el machismo, casi en el nivel de 'Machos Alfa', pero con un toque de fantasía e incluso ciencia-ficción. Se trata del remake de la francesa 'No soy un hombre fácil', que se estrenó el pasado 2018. Y ya sabemos lo mucho que le gusta a Hollywood hacer remakes de historias en vez de crear las suyas propias. En la línea quizá de 'En qué piensan las mujeres', Cohen se enfrentará a un mundo en el las mujeres están en el poder y, con total seguridad, le harán darse cuenta de cómo ser una mejor persona.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Estrenos en Movistar Plus

Se tiene que morir mucha gente

Sinopsis: Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas. Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.

'Se tiene que morir mucha gente' es la nueva serie original creada por Victoria Martín y basada en su best seller homónimo. Sandra Romero ('Los años nuevos') dirige la serie junto a Victoria Martín y Nacho Pardo, que firman dos episodios. Está protagonizada por Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr junto a la joven Sofía Otero. Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib completan el reparto. La ficción consta de seis episodios y ha contado con la propia autora para desarrollar toda la historia.

"Es un proyecto que nació hace mucho tiempo, más tarde se convirtió en un libro y ahora, tras años de desarrollo y trabajo, será una serie y no podemos estar más emocionados de tener la oportunidad de contar esta historia y construirla con un cast tan increíble y una directora tan talentosa como Sandra Romero. Además, hacerlo de la mano de Movistar Plus, una plataforma que verdaderamente se arriesga y apoya a los creadores", comentó la propia Victoria Martín a Movistar Plus.

"Victoria Martín tiene muchísimo talento y una voz propia. Pocas veces te enfrentas a un material así de divertido, con tanta personalidad, inteligencia y riesgo. Si además añades a una de las nuevas directoras más interesantes de este país y a un casting inmejorable, creo que hay pocas razones para no estar muy contentos y orgullosos de arrancar esta serie", añadió el productor ejecutivo de la serie.

Fecha de estreno: 21 de mayo

Expediente Warren: El último rito

Sinopsis: Los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren se enfrentan a un último caso aterrador en el que están implicadas entidades misteriosas a las que deben enfrentarse.

Si hay una saga que ha configurado el terror de la última década, esa ha sido la formada por el universo 'Expediente Warren' (o 'The Conjuring' en su inglés original). Creada por James Wan, con Vera Farmiga y Patrick Wilson dando vida al matrimonio Warren, llevó el género a una nueva edad de oro en el cine comercial. Además, creando su propio universo cinematográfico compartido, al puro estilo Marvel. No todas han tenido la misma calidad, eso desde luego, pero quizá las películas base sean las de 'Expediente Warren', alrededor de las cuales se ha creado todo lo demás ('La monja', 'Annabelle'...). Esta cuarta entrega es 'El último rito', uno de los casos más sonados del matrimonio, y además, el último.

Aquí tenemos un espejo maldito, posesiones infernales y espíritus que no quieren dejar vivir tranquila a una familia que bastante tiene con compartir techo siendo bastante numerosa. Es verdad que Michael Chaves, que ya dirigiera la olvidable tercera entrega, ha aprendido un poco de sus errores, y mejora lo que no funcionó en la anterior. No es la mejor entrega, desde luego, y tiene momentos muy desaprovechados (como, por ejemplo, el leñador terrorífico que sale en dos escenas contadas).

Y durante algunos momentos parece que estemos viendo 'Los padres de ella', versión cine de terror. Pero funciona. Tiene un clímax muy disfrutable y, ojo, es la entrega más taquillera no solo de la saga, sino de todo el universo cinematográfico, superando a 'La monja'. Y ojo, hace nada se confirmó una nueva película del universo creado por James Wan, pero ya en forma de precuela. Porque tanto Farmiga como Wilson ya han afirmado que no volverán a retomar sus personajes. Aunque en Hollywood, nunca digas nunca.

"Lo más especial que son una pareja real que sufren la maldad tanto como los demás. Lo que les hace diferentes o especiales, es precisamente lo 'normales' que son, una pareja muy auténtica. No se ven como héroes sobrenaturales; Ella tiene un don, es vidente, y Ed es un tío práctico fascinado con este mundo y que quiere ayudar a la gente que lo necesite. No te metes a representar la parte de héroe, no se puede, interpretas a alguien real, te fijas en cómo habla, cómo actuaba, cómo habría actuado en una situación, escuchando grabaciones suyas, etc. y creo a alguien real", comentó Patrick Wilson en una entrevista para Aullidos.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Estrenos en HBO MAX

Ravalear

Sinopsis: Can Mosques, el centenario restaurante del Raval de Barcelona, querido y respetado por todo el mundo, se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión. Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer.

Creada por Pol Rodríguez, dirigida por Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, y con un reparto encabezado por Enric Auquer Sardà y María Rodríguez Soto junto a Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells y Quim Ávila, entre otros, llega por fin 'Ravalear' tras su paso por la Berlinale. Este thriller ha sido rodado en catalán, castellano, árabe, urdu e inglés y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona y en particular del barrio del Raval. El prestigioso documentalista Justin Webster ('Muerte en León') firma el argumento junto al creador de la serie, encargado de imprimir a esta ficción de un realismo propio del género documental.

"Tú vas oyendo en las noticias no sé cuántos desahucios y ya parece que es como si ayer llovió. Pero de repente te pones pragmático y dices, pobre gente, que ha perdido un restaurante. Pero vas entrando y entrando, y vas viendo, y es lo que fui entendiendo. Ha sido un viaje muy bonito porque Pol lo explica muy bien, es muy sensible, se va abriendo poco a poco, y vas viendo el dolor que ha generado todo eso", comentó Enric Auquer en una entrevista para ElDiario.es.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Estrenos en Filmin

La chica zurda

Sinopsis: Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipei tras varios años viviendo en el campo para abrir un puesto en un bullicioso mercado nocturno. Cada una a su manera, tendrán que adaptarse a este nuevo entorno para llegar a fin de mes y conseguir mantener la unidad familiar. Tres generaciones de secretos familiares empiezan a desvelarse después de que su abuelo tradicional le diga a la hija menor, que es zurda, que nunca use su 'mano del diablo'.

Dirigida por la taiwanesa Shih-Ching Tsou y con su estreno mundial en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, además de su paso por la Sección Oficial de la Seminci, 'La chica zurda' fue una de las grandes sorpresas del cine independiente. Sean Baker ('Anora') coescribió, editó y coprodujo la película, que además representó a Taiwán en los Premios Óscar de la Academia de Hollywood. "Es una historia muy personal. Un día le conté a Sean que mi abuelo siempre decía que la mano izquierda era la mano del diablo", comentó su directora Shih-Ching Tsou durante la presentación de la película.

"Como en todas las demás películas en las que he trabajado, partíamos del deseo de contar una historia que tuviera un dimensión muy humana. En mis películas, efectivamente, me gusta extraer la autenticidad de cada detalle; y aquí ocurrió lo mismo, solo que nos basamos en las vivencias de Shih-Ching para construir la historia y para dramatizarla", añadió Baker, sobre una historia rodada íntegramente con un iPhone y con luz natural.

Fecha de estreno: 22 de mayo

Estrenos en AppleTV

Satisfacción garantizada

Sinopsis: Paula es una madre recién divorciada que se ve inmersa en una peligrosa espiral de chantajes, asesinato y fútbol juvenil. Convencida de haber presenciado un crimen, mientras lidia simultáneamente con una batalla por la custodia de su hija y una crisis de identidad, Paula emprende su propia investigación. Una que podría desentrañar una conspiración mayor y, al mismo tiempo, esconder las claves para recomponer su familia y su propia vida.

Tatiana Maslany, que deslumbró en 'Glow' en AppleTV, o como Hulka en 'She-Hulk: Abogada Hulka', regresa al mundo de las series con uno de los títulos más esperados de Apple, ya que cuenta en el apartado de la creación con Simon Kinberg, responsable de varias de las últimas entregas en cine de 'X-Men'. Acompañada de Brandon Flynn o Murray Bartlett, 'Satisfacción garantizada' es una comedia negra con tintes de thriller que bebe mucho del carisma increíble de Maslany para llegar a buen puerto. 10 episodios que comenzarán con un estreno doble el 20 de mayo, y se alargarán hasta mediados de julio.

Fecha de estreno: 20 de mayo

Estrenos en SkyShowtime

Rancho Dutton

Sinopsis: Beth Dutton y Rip Wheeler luchan por sobrevivir en su preciado rancho de 7.000 acres en medio de tiempos difíciles y una dura competencia, mientras se aseguran de que el joven Carter se convierta en el hombre que se supone que debe ser.

El universo de 'Yellowstone' creado por Taylor Sheridan sigue adelante con múltiples spin-offs. El último es 'Rancho Dutton', que se une a 'Marshalls'. En este caso, la historia sigue a Beth, una de las hijas del personaje de Kevin Costner, y qué es de su vida después del final de la serie original. De hecho, quizá sea el mejor personaje y el más interesante del universo, y así lo demuestra una serie que va a por todas. Cole Hauser y Kelly Reilly retoman sus personajes, y añaden al reparto nombres como los de Annette Bening o Ed Harris.

Eso sí, las tensiones ya se palpan en la parte ejecutiva del proyecto porque, según adelantó The Hollywood Reporter, "el showrunner de la serie, Chad Feehan, no regresará si la serie es renovada para una segunda temporada, algo que parece probable dada la expectación que rodea a la próxima entrega ambientada en el universo de 'Yellowstone'". Y es que, al parecer, la relación con los productores ejecutivos, entre los que se encuentra la propia Kelly Reilly, no ha sido tan buena como cabía esperar... ¿Será el fin de este spin-off o conseguirán otro showrunner?

Fecha de estreno: 22 de mayo

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