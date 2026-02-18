Atresmedia pone fecha al estreno del documental de Évole sobre el VIH de Eduardo Casanova: tráiler y dónde se verá

Hace tres meses que Atresmedia anunció que preparaba un documental dirigido por Jordi Évole sobre Eduardo Casanova y su confesión de que tiene VIH. Ahora, tres meses después, el grupo ha lanzado el tráiler de 'Sidosa' y ha puesto fecha a su estreno en cines.

'Sidosa', el documental producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, se estrenará en cines el próximo 23 de abril y posteriormente se emitirá en La Sexta como ya se hiciera en su día con el protagonizado por Pau Donés (Jarabe de Palo).

El documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en Málaga en una proyección especial el próximo 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga, una de las citas más prestigiosas y consolidadas del audiovisual español, y contará con la presencia de sus protagonistas.

El objetivo de Eduardo Casanova con 'Sidosa' y su alianza con Évole

En 'Sidosa', el director y actor de 'Aída y Vuelta' hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH. No hay en España un precedente de una figura tan conocida como Eduardo Casanova que haya contado públicamente que vive con VIH, un paso que las organizaciones y el activismo reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

"Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", defiende Eduardo Casanova para dejar atrás la estigmatización y rompiendo todos los tabúes sobre tener VIH.

El documental 'Sidosa' se grabó el pasado otoño y será una manera de mostrar a la audiencia "un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova".