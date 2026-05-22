Terremoto televisivo: Mediaset roba 'El Rosco' de 'Pasapalabra' a Atresmedia, que pierde los derechos definitivamente

Revolución en el mundo de la televisión. Después de conocerse que el Tribunal Supremo ha prohibido la emisión de El Rosco de 'Pasapalabra' a Antena 3, el terremoto continúa: Mediaset ha dado un golpe en la mesa y ha suscrito un acuerdo con la productora MC&F, empresa titular de la emblemática prueba, para recuperar los derechos.

El alto tribunal sorprendía esta mañana al ratificar la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que falló en 2022 que el legendario concurso no se podía ofrecer con su prueba más icónica porque se vulneraban los derechos de propiedad intelectual de la factoría MC&F. Con ello, los magistrados han avalado que 'El Rosco' es una creación original de los autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que los derechos pertenecen exclusivamente a la compañía holandesa MC&F y que, por ende, no son titularidad de la británica ITV, con la que el grupo Atresmedia firmó el contrato de explotación.

Horas después de conocerse el fallo judicial, el caso ha dado un vuelco total, pues según ha avanzado Informalia y ha verificado El Televisero, Mediaset ha alcanzado un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de El Rosco. En realidad, éste tuvo lugar de forma secreta hace año y medio cuando Alessandro Salem, el Consejero Delegado del grupo italiano, firmó un pacto con la productora holandesa.

Una alianza que estaba supeditada a si había una sentencia favorable a MC&F que prohibiera la emisión de El Rosco a 'Pasapalabra' y a Antena 3. Y como esa resolución ha sido tal, los derechos de El Rosco pasan a ser a todos los efectos de Mediaset. Por tanto, Atresmedia no tiene oportunidad de poder negociar ni pujar para retener la emisión de la prueba estrella dentro de 'Pasapalabra'.

Mediaset preparará un nuevo concurso integrando 'El Rosco'

Ahora, la idea de Mediaset es ponerse a trabajar próximamente en un nuevo concurso de televisión que incluya como prueba principal El Rosco. Eso sí, no podrá llamarse 'Pasapalabra' ni contar con el resto de pruebas que forman parte del concurso que emite Antena 3. Por su lado, la cadena de Atresmedia podrá continuar ofreciendo el programa que conduce Roberto Leal, pero sin su reto estelar y definitivo, lo cual es un golpe muy duro al formato.

Con este movimiento, Mediaset le da la estocada a Atresmedia, siendo un giro a su situación después de que hace siete años se viera obligada a dejar de emitir de un día para otro el game show que presentaba entonces Christian Gálvez. Una cancelación abrupta que supuso un antes y un después para Telecinco en audiencias. Un seísmo en el tablero televisivo que puede repetirse ahora; en este caso con Antena 3 como damnificada.