El elocuente recado de Jorge Javier Vázquez a su pasado en 'Sálvame' tres años después de su adiós

En apenas un mes se cumplirán tres años desde que Telecinco canceló 'Sálvame'. Un programa que lo fue todo para la cadena y que durante un tiempo estuvo vetado incluso hacer referencia a él. Ahora poco a poco eso ha ido cambiando y son cada vez más los guiños al que fue una de las gallinas de oro de Mediaset. Y este viernes, Jorge Javier Vázquez ha lanzado una indirecta a ese pasado.

Cabe recordar que Jorge Javier Vázquez desapareció de la televisión y se apartó tras los rumores que hablaban de su despido de Mediaset y ni tan siquiera participó en el final de 'Sálvame' junto a sus compañeros. El presentador lo dejó todo por salud mental y no regresó hasta septiembre con el estreno del fallido 'Cuentos chinos'.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la relación que guarda Jorge Javier Vázquez con sus ex compañeros después de que Belén Esteban dejara caer algún que otro dardo para el presentador y de que Kiko Hernández le atacara directamente en su programa de Los Kikos TV.

'El tiempo justo' rescata una entrevista de Rafa Mora

Y este viernes ha sido Jorge Javier Vázquez el que ha hecho un velado comentario a esos tiempos tras ver que en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat habían emitido una entrevista de Rafa Mora en un podcast y habían estado hablando de quién fuera uno de los rostros estrella de los realitys de la cadena y colaborador de 'Sálvame'.

"Me encanta ver a Rafa mora del que guardo muy, muy, muy buen recuerdo y que fue un compañero buenísimo y me encanta verlo en tu programa", empezaba diciendo el presentador de 'El diario de Jorge' justo después de que Joaquín Prat conectara con él para darle el relevo.

Era entonces cuando Jorge Javier lanzaba una frase que lo dice todo sobre su pasado en 'Sálvame' dejando claro que él ya ha pasado página de todo lo que pasó. "Porque claro, a mí hay muchas cosas de mi pasado que guardo con muchísimo cariño pero claro la vida sigue, la vida sigue y aquí estoy para todos ustedes. Arranca ya 'El diario de Jorge' en directo", sentenciaba el catalán.