Exclusiva: Mediaset no planea prescindir de Jorge Javier Vázquez, que además seguirá en 'Supervivientes All Stars' en otoño

Este domingo, el medio Vibras en corte publicaba que Mediaset no iba a renovar el contrato de larga duración de Jorge Javier Vázquez por una supuesta falta de presupuesto y una pérdida de confianza. Y el revuelo que se ha originado ha sido mayúsculo. Pues bien, en El Televisero hemos podido saber que es completamente falso y que el grupo audiovisual sigue confiando plenamente en el presentador. De hecho, continuará siendo una de las principales caras de la cadena en la próxima temporada.

Cabe recordar que Jorge Javier renovó en 2024 su contrato con Mediaset por tres años, por lo que seguirá ligado a la compañía liderada por Alessandro Salem hasta julio de 2027; no habiendo ninguna intención de romper ni de no reeditar esa vinculación laboral tal y como ha empezado a difundirse este domingo.

Desde el citado medio esgrimen que los motivos económicos estarían detrás de la presunta salida del catalán del grupo una vez concluya su contrato. Nada más lejos de la realidad. Además, se ejemplifica esa pérdida de confianza en el comunicador con la supresión de 'El diario de Jorge' este verano para emitir, en su lugar, la versión diaria de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Sin embargo, como ya defendieron tanto Alberto Carullo, Director General de Contenidos de Mediaset, como Jaime Guerra, Director de Producción del grupo, el programa de testimonios que produce Boomerang TV tiene previsto regresar en septiembre tras la vuelta de Jorge Javier Vázquez de las vacaciones.

Por otro lado, y como muestra de que la confianza está muy lejos de haberse roto, los planes de Telecinco pasan por emitir la tercera edición de 'Supervivientes All Stars' en otoño con Jorge Javier de presentador titular -como ya ocurriera en 2024 y 2025- según podemos avanzar en El Televisero.

Actualmente, Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores mejor valorados por Mediaset con un programa diario ('El diario de Jorge'), que sigue siendo junto a '¡Allá tú!' el producto más competitivo de su tarde tras cerrar el mes de abril con su mejor dato en los últimos seis meses. En paralelo, cuenta con dos prime times con 'Supervivientes' y 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Todo, después de que en esta temporada enlazara la conducción de 'GH 20' con la de 'GH DÚO 4', poniéndose al frente tanto de las galas principales de los jueves como la de los martes bajo la marca de 'GH DÚO: Especial Salvación'; lo que demuestra que es el rostro estrella de Mediaset para la conducción de sus realities.