'La Promesa', avance semanal del 18 al 22 de mayo: Un accidente y un vuelco de 180 grados con un personaje principal

En el capítulo 836 de 'La Promesa', que La 1 de TVE ofrecerá este lunes 18 de mayo, Curro recibe un telegrama de la Corona para tratar la restitución de su baronía en Madrid, lo que genera desconfianza en Lorenzo y Leocadia, quienes pronostican una reprimenda real.

Martina y Adriano no se arrepienten del beso, pero deciden no repetirlo por lealtad a Jacobo… Llega Camila, el cuidadora de los niños, y Jacobo propone que Adriano memorice el palacio para ganar autonomía. Ciro regresa por sorpresa y Julieta lo recibe con frialdad. Manuel, por su parte, descubre a través de su contable que la inversión con Carril es un fracaso absoluto.

En la zona de servicio, Estefanía sigue intentando chantajear a Carlo y empieza a fingir delante de todos síntomas de un embarazo. María sospecha. Vera escribe a su madre en secreto con ayuda de Teresa, usando un remitente falso para evadir a su padre.

Tras el descubrimiento sobre la muerte de Jana, Pía está cada vez más despistada en el trabajo. Cristóbal le recrimina su actitud y la tensión entre ellos crece. Además, la señora Adarre se dispone a contarle a Curro que Leocadia mató a su hermana Jana.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 837 - Martes 19 de mayo

Pía y Curro se reconcilian, aunque guardan las distancias. Tanto que Pía no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Manuel informa a Alonso y a Ciro: han perdido todo el dinero invertido, el duque les ha estafado… Leocadia, por su parte, intenta que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Julieta, indignada, culpa a Ciro por su ruina económica al ignorar sus consejos. Manuel, finalmente, enfrenta al duque de Carril, quien admite la estafa y lo chantajea con denunciar el “secuestro” de su hija.

Vera y Santos se acercan y prometen intentar ser amigos, ¡el lacayo está irreconocible! Cristóbal sigue hostigando a Pía, provocando que Teresa lo encare por su falta de justicia. Estefanía finge náuseas frente a sus compañeras para sostener su engaño sobre el embarazo. Santos acude a Samuel en busca de confesión. ¿Revelará toda la verdad? Adriano, que ha comenzado a explorar el palacio con la guía de Jacobo y Martina, se envalentona y sale a caminar solo. Por desgracia, se descuida y… ¡cae por la gran escalera!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 838 - Miércoles 20 de mayo

Martina y Curro auxilian a Adriano tras su caída y el doctor Peribáñez acude de forma urgente para examinarlo. ¿Cuál será el diagnóstico? Leocadia llama a Lisandro, que no sabe nada de cómo va la resolución de Curro. Lorenzo no cree a la señora de Figueroa… Vera nota contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre y decide que debe regresar con su familia pese a la desconfianza que siente.

Cristóbal acusa injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar correctamente la escalera… Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para que les den más dinero. Ella se niega a ayudarle y discute con Manuel porque él le ocultó la confirmación de la estafa. Estefanía sigue fingiendo síntomas de embarazo, levantando sospechas en María Fernández.

Santos cuenta a su padre que se ha confesado con Samuel y se siente aliviado del peso de sus remordimientos. Inesperadamente, Alonso revela a toda la familia la verdadera identidad de Vera: es Mercedes, la hija de los duques de Carril.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 839 - Jueves 21 de mayo

La revelación sobre Vera impacta a la familia; Manuel admite que lo sabía y Alonso exige discreción absoluta para evitar el escándalo. En la zona de servicio, Vera confiesa su origen a sus compañeros, provocando la indignación de Cristóbal. Por su parte, Martina celebra la recuperación de Adriano. Y Vera decide sincerarse también con él: es la hija de un duque. Curro y Ángela deciden viajar juntos a Madrid para enfrentar a la Corte.

Julieta, herida por la falta de confianza, no perdona a Manuel haberle ocultado información. Estefanía finge otro mareo para forzar el contacto físico con Carlo, aumentando las dudas de María… Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana y que Santos carga con ese secreto.

Pía decide no contarle a Curro la verdad sobre Leocadia para no causarle más dolor antes de su partida. Alonso decide entregar a Curro una carta secreta para el rey como último recurso si le va mal en Madrid. Ciro exige a Alonso y Manuel que le devuelvan su dinero, alegando que la estafa fue una represalia del duque de Carril por Vera.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 840 - Viernes 22 de mayo

El Marqués de Luján obliga a Vera a abandonar sus tareas de doncella. Pese a la incomodidad de la joven, será una invitada más en La Promesa, dando así un vuelco a su estatus. Leocadia pone el grito en el cielo cuando se entera que Ángela quiere ir con Curro a Madrid. Alonso, sin embargo, los apoya y los chicos se van juntos.

Manuel cuenta a Julieta todo sobre la amenaza de Ciro a su familia, consiguiendo recuperar un poco de la complicidad que mantenían. Adriano hace ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro, por respeto a Jacobo. En la zona de servicio, Ricardo le pide a su hijo que se mantengan firmes en la mentira.

María Fernández y Samuel sospechan que Estefanía está embarazada de Carlo y la señorita Fernández se desespera. Petra, desconfiada, presiona a Santos para denunciar a su padre ante la Guardia Civil. María avisa a Pía de que Curro ya se marcha a Madrid y ella sale corriendo: no puede permitir que se vaya sin que sepa que Leocadia acabó con la vida de Jana…