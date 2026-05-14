Avance de 'La Promesa', capítulo 835 del viernes 15 de mayo: Un nuevo personaje y un inesperado telegrama

En el capítulo de 'La Promesa' emitido este jueves 14 de mayo, Alonso arremete contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro y están a punto de llegar a las manos. Leocadia intenta mediar, pero el marqués le recrimina su crueldad al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro.

Adriano se derrumba por ser un peligro para sus hijos. Martina lo consuela con un abrazo y Jacobo, que los ve, no interrumpe el momento. Además, el joven anuncia que pone fin a su estancia en La Promesa y valora irse a casa de su padre o ingresar en una clínica.

Los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran la paz del palacio. Mientras Ángela y Curro intentan mantener la compostura ante la entrevista, ella insiste en que se arregle con Pía. Alonso decide tomar cartas en el asunto de Vera y, tras mandarla llamar, le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, dejándola en estado de shock.

Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos: el daño ya está hecho y nada se puede hacer por volver atrás. Santos se muestra cada vez más hosco y culpable frente a su padre, quien sospecha abiertamente que la muerte de Ana no fue un simple accidente.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 835 - Viernes 15 de mayo

Santos asegura a su padre que la muerte de su madre sí que fue un accidente, pero que eso no alivia su culpa. Alonso le deja claro a Vera que su situación como criada es insostenible al ser una señorita de la nobleza. Pero ella le pide un mes más para volver a casa y promete mantener a raya a su padre.

Encuentran la cuidadora perfecta para los niños de Adriano: se trata de Camila. Manuel y Julieta, por su parte, comparten un momento de intimidad donde ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Él niega, pero lo cierto es que le oculta información. La llamada de Vera no encaja con lo que le dijo el duque. Piensa escribir a su madre para esclarecer qué ocurre.

María Fernández ve a Carlo y a Estefanía con una actitud muy extraña. ¿Descubrirá lo que ocultan? La entrevista de Aníbal Esparza a Curro resulta ser un éxito rotundo, lo que llena de orgullo a Alonso y Martina. La joven, en su intento por ayudar a Adriano, le anima a reconocerla: tocarle la cara, la nariz, las mejillas, los labios… Con tanto acercamiento este momento solo puede terminar de una forma. Inesperadamente, llega a La Promesa un telegrama de la Casa Real para Curro. ¿Con qué información?