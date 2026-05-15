Quién es quién en el reparto de 'Berlín y la dama del armiño': Conoce a los personajes de la serie de Netflix

Netflix estrena este viernes 'Berlín y la dama del armiño', la segunda y última temporada del spin-off de 'La casa de papel' con Berlín (Pedro Alonso) como personaje principal. La ficción se despide tras dos temporadas después de la decisión del actor de romper definitivamente con el personaje que le lanzó a la fama.

No obstante, tal y como ya ha confirmado Netflix, la plataforma trabaja en seguir ampliando el universo de 'La casa de papel' y ya tiene entre manos un nuevo spin-off del que aún no ha dado detalles pero que llevará por título 'Buscametales' y que estará centrado en en el personaje del inspector Luis Tamayo (Fernando Cayo).

Pedro Alonso ('Berlín y las joyas de París', 'La casa de papel'), Michelle Jenner ('Berlín y las joyas de París', 'Isabel'), Tristán Ulloa ('Berlín y las joyas de París', 'El caso Asunta'), Begoña Vargas, ('Berlín y las joyas de París', 'Bienvenidos a Edén'), Julio Peña Fernández ('Berlín y las joyas de París', 'El cautivo') y Joel Sánchez ('Berlín y las joyas de París', 'La favorita 1922') retoman sus papeles en esta nueva entrega.

Al reparto de esta nueva temporada se suman Inma Cuesta ('El desorden que dejas') en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez ('Honor') y Marta Nieto ('Madre') como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Berlín y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci La dama del armiño. Sevilla se convierte en el escenario de fondo para el mayor golpe de la historia, tan brillante que es toda una obra de arte.

Conoce a los personajes de 'Berlín y la dama del armiño':

Pedro Alonso es Berlín

Pedro Alonso es Berlín en 'Berlín y la dama del armiño'

Pedro Alonso vuelve a meterse en la piel del carismático Berlín, el personaje al que conocimos en 'La casa de papel'. El líder de la banda se enfrenta en esta temporada a uno de los robos más complejos a los que ha tenido que hacer frente hasta ahora pues tiene que robar a su propio benefactor. Aunque todo cambia cuando se cruza con Candela, una mujer sevillana, que le hará replantearse todo.

Tristán Ulloa es Damián

Joel Sánchez, Tristán Ulloa y Julio Fernández en 'Berlín y la dama del armiño'.

El actor Tristán Ulloa recupera su personaje de Damián. Es la mano derecha de Berlín y en cierto modo la verdadera mente pensante de la banda. Al igual que a su amigo, en esta temporada, a Damián le cambiará la vida conocer a Genoveva, la mujer del hombre que les financia el robo y con quién Damián vivirá un affaire que será bastante extraño.

Michelle Jenner es Keila

Michelle Jenner y Joel Sánchez en 'Berlín y la dama del armiño'

La actriz Michelle Jenner vuelve a dar vida a Keila, que es el cerebro que hay detrás de cada plan de la banda. Lo que ninguno de sus compañeros sabe es que está atravesando una crisis interna que le está haciendo replantearse todo. Se acaba de casar con Bruce, el amor de su vida, pero empieza a valorar todo lo que ha perdido y a todo lo que ha renunciado por vivir su amor. En mitad de todo el robo tendrá que hacer una reflexión para resolver la encrucijada en la que se encuentra.

Joel Sánchez es Bruce

El actor Joel Sánchez sigue dando vida a Bruce. En esta temporada, el joven demostrará que está en el mejor momento de su vida tras haber dejado atrás los excesos y las borracheras después de haberse casado con el amor de su vida. Para él Sevilla será como su luna de miel al poder disfrutar tanto de Keila como del nuevo robo de la banda. Aunque las dudas de Keila con su matrimonio le harán darse cuenta de que no todo es tan de color de rosa como él pensaba.

Begoña Vargas es Cameron

Begoña Vargas es Cameron en 'Berlín y la dama del armiño'

Begoña Vargas vuelve a meterse en la piel de Cameron, que en esta temporada decide alejarse lo más posible de Roi tras su frustrada relación con él. Berlín confía tanto en ella que no duda en pedirle que se haga cargo de una misión secreta que es muy compleja y que es indispensable si quieren que el robo salga a la perfección.

Julio Peña es Roi

Julio Peña es Roi en 'Berlín y la dama del armiño'

Julio Peña vuelve a dar vida a Roi tras triunfar como Cervantes en 'El cautivo'. Roi es el miembro más racional y con la cabeza fría de toda la banda. Pero en esta temporada veremos como sus sentimientos afloran y pueden interferir en su trabajo y en el robo. Tras su ruptura con Cameron está muy irascible y no dudará incluso en entrometerse en la relación de Keila y Bruce. Berlín trata de que se centre y le deja claro que tiene un papel indispensable dentro del robo.

José Luis García Pérez es Álvaro Hermoso de Medina

José Luis García Pérez y Marta Nieto

El actor José Luis García Pérez se incorpora a 'Berlín y la dama del armiño' para dar vida a Álvaro Hermoso de Medina. Es uno de los grandes empresarios y filántropos de toda Sevilla y además esconde que es coleccionista de tesoros. Y a esa lista de tesoros quiere incorporar La dama del armiño, el cuadro de Leonardo Da Vinci que está a punto de llegar a Sevilla. Y para cumplir con su deseo no dudará en asociarse con Berlín y su banda para que puedan robarle esa obra de arte sin saber que el líder de la banda busca algo más grande.

Marta Nieto es Genoveva

La actriz Marta Nieto da vida a Genoveva, la mujer de Álvaro Hermoso de Medina. Es toda una femme fatale de la que Damián se enamorará. Pero ella no dudará en coquetear con todos y tener de la palma de su mano tanto a Berlín como a Damián así como a su propio marido.

Inma Cuesta es Candela

Inma Cuesta en 'Berlín y la dama del armiño'.

La actriz Inma Cuesta se incorpora a 'Berlín y la dama del armiño' para interpretar a Candela, la mujer sevillana que enamorará a Berlín. Es una mujer que no tiene pelos en la lengua y que se cruzará en la vida del líder de la banda de forma accidentada y terminará convirtiéndose en alguien importante para él. Eso sí su aparición puede convertirse también en el peor enemigo de Berlín.