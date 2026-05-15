Ya hemos visto 'Berlín y la dama del armiño', y este es nuevo veredicto del final del spin-off de 'La Casa de Papel' en Netflix

'La casa de papel' es, sin duda, una de las grandes series de nuestra historia. La ficción creada por Álex Pina debutó en Antena 3 y, cuando dio su salto a Netflix, es cuando se convirtió en un auténtico fenómeno internacional. Quién nos iba a decir que un simple (que no tenía nada de simple) atraco al Banco de España, iba a traer tanta cola, ¿verdad? No solo lanzaría carreras como la de Álvaro Morte que, desde que dio vida al profesor, no ha parado de trabajar, sino que se convertiría en un fenómeno reconocible en todo el mundo.

Hace ya casi más de dos años que se estrenó la primera temporada de su primer spin-off, 'Berlín', con buena acogida tanto por los fans de la serie original como por los críticos. Y ahora nos llegan nuevos episodios del ladrón más famoso de nuestra ficción, con una temporada 2 que abarca un nuevo caso: 'Berlín y la dama del armiño'. 8 episodios que se estrenan de golpe este viernes, 15 de mayo, día de San Isidro para los que vivan en Madrid, y que son perfectos para darnos un atracón de fin de semana. Porque si algo tiene 'Berlín' es que se ve del tirón.

El personaje interpretado por Pedro Alonso reúne una vez más a su tropa para su nuevo asalto. Un poderoso duque que vive en Sevilla le encarga robar para él el famoso cuadro de Leonardo Da Vinci 'La dama del armiño'. Pero Berlín, herido en su orgullo, porque no trabaja para otros, decide que lo mejor será robar ese cuadro… y aprovechar para robar toda la colección privada del duque. Así que contacta con toda su banda y, juntos una vez más, deciden llevar a cabo el robo del siglo.

Esta segunda temporada sigue la estela de lo establecido en la primera, tanto el tono como el ritmo. Aunque al principio siempre cuesta acostumbrarse al personaje de Berlín, sobre todo por la manera que tiene Pedro Alonso de interpretarlo, ya que es un personaje extravagante, chulesco y con un tono de voz que a veces echa para atrás, en el segundo episodio ya has caído por completo en sus redes. Si la primera temporada servía como una nueva presentación de Berlín, en estos nuevos episodios todos son viejos conocidos.

Eso lo notamos en el primero de los capítulos, donde se hace repaso a qué ha sido de sus vidas durante estos años de ausencia. Entre todas las historias, destacan las protagonizadas por Tristán Ulloa que, una vez más, vuelve a brillar, y a robar cada escena en la que aparece. Y la que protagoniza Michelle Jenner. Su personaje se ha enamorado por completo del de Bruce, al que da vida Joel Sánchez. Este ha dejado su fama de mujeriego, de fiestas y de beber, porque está totalmente entregado a Keila (Michelle Jenner). Pero ella se da cuenta que, todo lo que ha abandonado Bruce, ella nunca ha llegado a vivirlo… y eso le lleva a engañarle.

Crítica de 'Berlín y la dama del armiño': Las tramas culebronescas son el mayor problema de la temporada 2 de la saga de Netflix

Estas tramas culebronescas, que se van enrevesando según avanzan los episodios, son el principal problema de esta nueva temporada. Berlín también tendrá un nuevo interés amoroso, interpretado por Inma Cuesta, que pondrá a Berlín contra las cuerdas, y que será casi su igual durante toda la temporada. ¿El atraco? Quizá sea lo de menos. Porque lo que diferencia este spin-off es su forma de establecer relaciones entre los personajes. Puede que los más perjudicados en esta segunda temporada sean los de Julio Peña y Begoña Vargas, que comienzan la historia casi sin dirigirse la palabra.

Inma Cuesta y Pedro Alonso, frente a frente.

Es verdad que todo lo que ocurre sigue siendo interesante, y pese a los continuos tópicos (sobre todo el personaje de Inma Cuesta, que parece definido expresamente para que guste fuera de nuestras fronteras) que se suceden uno tras otro, la producción es fácil de ver. El problema es que el atraco al final acaba siendo lo de menos. Es verdad que, a diferencia de la primera temporada, no se explora el 'después' del robo, sino que hacía este va encaminada toda la serie... Solo deja la sensación de que lo que se cuenta en 8 episodios (el último de más de una hora) podría haber sido reducido a la mitad.

¿Es la despedida que merecía el personaje de Berlín? No del todo. Porque podría haber sido mucho más interesante. Ahora sabemos que Pedro Alonso no volverá a dar vida al encantador de serpientes adicto a los robos y a la adrenalina. Y se nota que los creadores tenían en la recámara algo más que ofrecer en posibles futuras temporadas. El problema es que ninguno de los secundarios es tan interesante como el principal protagonista... Así que llevar en sus hombros una nueva serie sería bastante complicado.

'Berlín y la dama del armiño' no es una mala serie ni mucho menos, pero acaba entorpeciendo la trama y el ritmo por su insistencia en meter tantas tramas amorosas que restan al conjunto final, y que la dejan por debajo de la calidad de la anterior temporada. Y tenía los mimbres para haber sido algo mucho más satisfactorio.

De qué va 'Berlín y la dama del armiño'

Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, "La dama del armiño".