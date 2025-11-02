El público dicta sentencia a 'Dime tu nombre', la nueva miniserie de Prime Video que ya es la más vista

Este fin de semana ha estado marcado por dos grandes estrenos de ficción española en las plataformas de streaming. Por un lado, el lanzamiento de la segunda temporada de 'Respira' en Netflix, que ya es número uno en esa plataforma, y por otro coincidiendo con Halloween el de la serie de terror 'Dime tu nombre' en Amazon Prime Video, que también ha logrado situarse en el top 1 en nuestro país.

'Dime tu nombre' es una miniserie de terror compuesta por 6 episodios de 50 minutos cada uno, creada por Alejandro Hernández, Hugo Stuven y César de Nicolás, y protagonizada por Michelle Jenner, Dario Grandinetti y Younes Bouab. Completan el reparto Elena Rivera ('Cuéntame cómo pasó', 'Inés del alma mía'), Raúl Arévalo ('Tarde para la ira'), Carla Quilez ('La maternal'), Ramón Barea ('Todos lo saben'), Ramón Langa ('El ministerio del tiempo'), Amin Hamada ('La unidad'), Somaya Taoufiki ('El niño'), Nourdin Batan ('Todos los nombres de Dios'), Pepa Aniorte ('Volver'), Iyad Bennis y Alae Gamra.

La producción combina el terror sobrenatural con un poderoso trasfondo religioso y de denuncia social, poniendo sobre la mesa los problemas de racismo y xenofobia, y de miedo al diferente, explorando cómo los miedos ancestrales emergen en medio de tensiones culturales en la España de 1997. El punto de partida arranca presentándonos a los habitantes de Río Blanco, un pueblo que vive de la fresa, que han aceptado que los temporeros marroquíes se instalen en la aldea abandonada de Fuensanta, pero cuya convivencia genera tensiones.

Todo comienza con una excavación donde se descubre un complejo sistema de túneles subterráneos. Ahí bajarán la dirigente de una ONG Sonia (Michelle Jenner) con el imán Safir (Younes Bouab). Y lo que experimentarán ahí abajo les trastocará por completo, desatando una maldición en todo el pueblo de Río Blanco. A partir de ahí empiezan a sucederse las apariciones y las referencias a demonios ancestrales, desatando sus peores pesadillas. Mientras el padre Ángel (Darío Grandinetti) tratará de mantener la calma entre los vecinos, pero aparecen animales muertos, luces en mitad de la noche y una sensación constante de que alguien (o algo) los observa desde las ruinas del pueblo viejo.

Las reacciones en 'X' al estreno de 'Dime tu nombre' están generando diversidad de opiniones. El periodista y guionista Santiago Rello ha hecho un análisis exhaustivo de la miniserie que se "ha zampado del tirón" y le ha dejado un buen sabor de boca. "Me ha flipado mucho lo cuidado de la imagen [...] Una iluminación-foto-tiros de cámara muy currados que hacen que 'Dime tu nombre' se vea espectacular en pantalla, y añade puntos a lo que se cuenta. Nivelazo", señala el usuario que también apunta a que el repartazo de la ficción le "parece otra barbaridad".

Por su parte, la crítica del portal Vida o pantalla destaca que es "de lejos una de las mejores series españolas de este año gracias a una producción y temática muy destacadas que se pone al nivel de series de Prime Video USA". Mientras que la cuenta especializada en cine y cultura de terror Horror Losers sentencia que se trata de "una sobria pero bien dirigida historia de temporeros magrebíes en la España vaciada de los 90 que incluye misterio, aldeas malditas, posesiones y conflicto social/religioso".

#series2025

53 #dimetunombre

1/3

Le tenía tantas ganas desde que supe de su estreno que me la he zampado del tirón (gran idea esto de las miniseries de seis, o cuatro, o tres capítulos). Y me ha gustado mucho, aunque más los tres primeros (por el desarrollo de la historia). https://t.co/Lgd6LiwVIp pic.twitter.com/gVH0U67Hvq — santiago rello (@relladas) October 31, 2025

3/3

Y el repartazo de #dimetunombre me parece otra barbaridad, aunque no acabo de ver a Elena en su personaje en esta serie. No me pega en ese papel (no porque lo haga mal, ojo). Pero Michelle, Darío y Younes Bouab me parecen una pasada, y los secundarios cumplen con nota alta. pic.twitter.com/RkEgukFDXG — santiago rello (@relladas) October 31, 2025

Alejandro Hernández es uno de los mejores guionistas españoles y su buen oficio lo vuelve a demostrar incluso en un género que nn es el suyo como el terror en #DimeTuNombre recién estrenada en @PrimeVideoES https://t.co/PtFDDy5eVt — Lorenzo Mejino (@lmejino) November 1, 2025

¡Ya podéis disfrutar de mi review de #DimeTuNombre de @PrimeVideoES!



Me ha parecido de lejos una de las mejores series españolas del año y me ha sorprendido muchísimo, tanto que me vi los episodios en su día en un día y me lo volví a ver ayer para perfeccionar la review. https://t.co/VozcjIVZr6 — Drako1909 (@Drako1909) November 1, 2025

Los tres primeros de #dimetunombre me parecieron espectaculares (los otros tres también me gustaron mucho, pero la historia se ramifica y me parecen algo más... 'confusos') — santiago rello (@relladas) November 1, 2025

Hoy se estrenó 'DIME TU NOMBRE' en @PrimeVideoES, una serie de terror con trasfondo religioso racial que os recomiendo https://t.co/72NnQ5E6iR — Universo Álex (@UniversoAlex) October 31, 2025

Otro estreno de #Halloween destacable es la serie DIME TU NOMBRE en Amazon Prime Video. Una sobria pero bien dirigida historia de temporeros magrebíes en la España vaciada de los 90 que incluye misterio, aldeas malditas, posesiones y conflicto social/religioso. Con Raúl Arévalo y… pic.twitter.com/RxyaXui14r — Horror Losers (@horrorlosers) October 31, 2025

Nuestra crítica de “Dime tu nombre”.



“Entre lo divino y lo profano, una serie atrapada en sus contradicciones.” ✍️ Andrea González (@_andreagonz97)



Nota: ★½



Ya en Prime Video.https://t.co/dXwU46vRaM — mundoCine (@mundoCineES) October 31, 2025