Prime Video renueva 'Sin Gluten' por una temporada 2, que no emitirá RTVE pese a su pelotazo de audiencias en abierto

'Sin gluten' dio la campanada con su estreno en TVE en octubre de 2025. La comedia protagonizada por Diego Martín se convirtió en el mejor estreno de una comedia en diez años y cerró su periplo en la cadena pública con una media del 12,8% y 920.000 espectadores, siendo una de las series más vistas en la televisión en abierto del pasado año.

Ahora ocho meses después, hemos conocido que 'Sin gluten' contará con una segunda temporada. No obstante, no será RTVE quién emita esta nueva tanda de episodios de la serie creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, cocreadora de 'Machos Alfa' y guionista de 'La que se avecina'.

Así, ha sido Prime Video la que ha anunciado la renovación de 'Sin gluten' por una segunda temporada en el evento con el que la plataforma de streaming ha celebrado su décimo aniversario en España y en el que ha anunciado todo su arsenal de estrenos para 2026-2027. Y es que cabe recordar que la ficción también se estrenó en el gigante del streaming de forma completa antes de su emisión en abierto.

Por ello, quedaba la duda de si RTVE formaría parte de esta segunda temporada de la comedia y si también emitirá en abierto la ficción. Pero tal y como ha podido verificar El Televisero, la cadena pública no está implicada en esta renovación de 'Sin gluten', por lo que será un proyecto exclusivo de Prime Video.

De esta forma, pese a que 'Sin gluten' fue todo un éxito de audiencia en su emisión en La 1, la cadena pública ha optado por no seguir ligada a la comedia. La ficción se estrenó con un espectacular 17% y 1.214.000 espectadores con su doble episodio de estreno aunque sus dos últimos episodios anotaron mínimo con un 9,6% y 676.000 espectadores.

'Sin Gluten' reúne a un elenco coral encabezado por Diego Martín que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

Así es 'Sin gluten'

Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde.

Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.