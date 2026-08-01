Audiencias | La 1 de TVE vive su mejor julio en 20 años por el Mundial, Telecinco cierra el peor mes de su historia y Cuatro se aleja de La Sexta

El Mundial de Fútbol FIFA 2026 ha puesto patas arriba las audiencias televisivas de junio y julio como viene siendo habitual cada vez que tiene lugar una competición deportiva de estas características. Y TVE como la cadena que se ha encargado de emitirlo ha destacado de manera sobresaliente por encima del resto, que en algún caso han aguantado medianamente bien, mientras que otros se han hundido de manera muy preocupante.

Así las cosas, La 1 de RTVE lidera julio con un espectacular 18,8% mientras que Antena 3 queda segunda con un 11,4%, perdiendo 1,4 puntos. La más perjudicada es Telecinco (7,1%), que obtiene de nuevo su mínimo histórico de audiencia. Cuatro (5,8%) confirma su superioridad frente a laSexta (4,9%) también en época estival.

Por grupos de comunicación, RTVE se dispara hasta el 26,3% y se hace con el liderazgo. Atresmedia queda segunda con un 22,5%. Le sigue Mediaset España con un 19,8%.

El Mundial catapulta a La 1 de TVE (18,8%)

España, bicampeona del Mundo

La 1 (18,8%) lidera julio, crece 5,4 puntos y logra su mejor dato en ese mes en 22 años. Aunque la cadena pública venía meses atrás logrando unos buenos resultados, el Mundial ha sido el gran causante de sus estratosféricos datos este mes de julio, junto a los San Fermines y al Tour de Francia. La 1 lidera la madrugada (11,9%), mañana (18,6%), tarde (13,3%), prime time (28,5%) y late night (18,5%).

''El Gran Prix'' es el espacio que mejor share logra en el horario estelar (16,5%), a excepción del fútbol, seguido de 'El Perro Andaluz' (16,3%) y 'Dog House' (12,8%). Mientras que lo nuevo de 'Maestros de la Costura Celebrity' sigue siendo lo menos visto del prime time (11,2%). Por su parte, 'La Revuelta' despidió temporada con un 11,6% mejorando 1 punto respecto a junio y firmando su mejor promedio mensual del año.

Por la mañana, La 1 sigue siendo la referencia para los españoles liderando la franja con su mejor dato en 20 años con un 18,6% consiguiendo además su mejor media en los magacines desde julio de 2006 gracias al buen hacer de sus equipos. Así, 'La Hora de La 1' consigue un nuevo récord histórico en cuota y espectadores con un 22,2% y 399.000 personas y se afianza como el programa más competitivo de la mañana. Después, 'Mañaneros 360' también se mantiene como líder imbatible de la oferta matinal con su propio récord histórico con un 17,8%.

Por la tarde, La 1 también se convierte en la opción preferida de los espectadores con su mejor cuota desde 2024 gracias al récord histórico de 'Directo al grano' (11,8%) y al buen momento que atraviesan tanto 'Malas Lenguas' (10,8%) como 'Aquí la tierra' (12,2%). Mientras, el combo de series con 'Valle Salvaje' (10,3%) y 'La Promesa' (12,4%) mantienen su liderazgo de forma consecutiva desde desde diciembre de 2024.

La final entre España y Argentina registró 14.500.000 seguidores, un 81,3% y 18.342.000 espectadores únicos. Es el partido más visto de todos los mundiales (1994-2026), el mejor dato de todos los disputados por España en esta competición y la emisión más vista en televisión desde la final de la Eurocopa en 2012.

Por su parte, los encierros de San Fermín 2026 firman su mejor cuota de los últimos cuatro años con un 65,4% y 1.256.000 espectadores de media.

Por si fueran poco los titulares en este mes, los informativos de TVE anotan en julio 1.470.000 espectadores y un 16,7% de cuota. Mejoran 4.7 puntos respecto al año pasado y logran el mayor crecimiento interanual de su historia.

Por otro lado, La 2 obtiene en julio un 3,8%, su mejor julio en 17 años. Respecto a julio de 2025, todas las franjas se mantienen o mejoran. Sobresalen la tarde (5,2%), mejor dato mensual en esa franja desde agosto de 2008, y el late night (2,8%), donde firma su mejor mes de julio desde 2010. Destaca 'Malas lenguas', cuya edición diaria logra 540.000 espectadores y un 7,4% y consigue su mejor cuota histórica. La edición de los sábados, 'Malas lenguas noche', logra 385.000 espectadores y un 5,5%, mejor mes desde su estreno y el mayor dato en esta franja desde 2006.

Antena 3 (11,4%) pierde 1,1 punto

J Kbello gana 'Tu cara me suena 13'

Antena 3 (11,4%) se mantiene en julio en la segunda posición, aguantando de manera notable el Mundial y conservando el liderazgo en sus noticias, concursos, programas y series aunque anotando su peor mes de julio en 6 años.

Cuenta, como viene siendo habitual, con los programas más vistos de toda la televisión: 'La ruleta de la suerte' (20,3%), 'Pasapalabra' (15,9%), y 'Tu cara me suena' (19,5%). Todos imbatibles.

En el horario estelar, más allá de lo mencionado anteriormente, destacan los buenos datos de 'La Voz Kids' (12,8%), líder sin rival del sábado; y, en la otra cara de la moneda, los flojos registros que viene cosechando la nueva temporada de 'Salta' (8,4%).

En el apartado de ficción, Antena 3 también cosecha las series más vistas: 'Sueños de libertad', con un buen 13,7%. ‘En tierra lejana’ (9,4%) y 'Una nueva vida' (7,1%) logran shares muy modestos. En cambio, 'Padre no hay más que uno, la serie' (7%) no hace ruido.

Por la tarde, 'Y ahora Sonsoles' (9,7%) mantiene su posición como el magacín más visto de las privadas a pesar de su enorme debilidad. En las mañanas, 'Espejo Público' (11,5%) se mantiene con estables números y Karlos Arguiñano lidera su franja. En el apartado de informativos, 'Antena 3 Noticias' (16,9%) encadena 80 meses consecutivos de liderazgo (desde enero 2020), reafirmando su posición como referente informativo de los españoles.

Alarma en Telecinco ante su peor registro histórico con un muy bajo 7,1%

Carlos Lozano en 'Amor o lo que surja'

Si hay alguna cadena perjudicada por el Mundial, esa es Telecinco (7,1%). A los ya más que discretos datos que la cadena de Mediaset venía cosechando desde hace tiempo, el mes de julio lo ha rematado con unos números especialmente negativos debido, entre otras cosas, a la competición futbolística y a sus pocos aciertos en sus recientes estrenos.

No encontramos ningún espacio que logre destacar positivamente en el horario estelar. 'De Viernes' aguanta a duras penas la feroz competencia de 'Tu cara me suena', cayendo al unidígito. 'Universo Calleja' fracasa (7,2%) y 'Ella, maldita alma', se hunde (6,6%). La nueva ficción 'Romi' se estrella (5,6%) y tras su prometedor estreno, la serie turca 'Sandokan' se conforma con un 10%. 'El camino de la verdad' logra un bajo 6,6% y 'Hay una cosa que te quiero decir' no remonta con un 8,6%.

Sus tardes siguen muy débiles. 'Amor ...O lo que surja' (5,4%) ha sido cancelado, 'El verano se mueve' no se inmuta y la llegada de 'De lunes a viernes' no mejora mucho la situación. Tampoco ha empezado con buen pie 'El show de Paz'. 'Allá tú' (9%) es lo mejor del horario vespertino.

En la mañana, 'La Mirada Crítica' y Vamos a ver' son superados por 'Espejo Público'. 'El Precio Justo' (8,2%) prosigue su débil andadura en sobremesa.

Los espacios informativos de Telecinco marcan un bajo 7,3%, a una distancia abismal sobre el 'Telediario' de TVE y, fundamentalmente, de 'Antena 3 Noticias', confirmando la agudizada crisis que vive en los últimos tiempos.

Cuatro confirma su superioridad sobre La Sexta

Cuatro (5,8%) se sitúa en la tercera posición del ranking de las televisiones comerciales, con 0,9 puntos por delante de laSexta (4,9%) consiguiendo así su mayor distancia mensual desde julio de 2018.

De la cadena de Mediaset, 'Horizonte' (7% diario y 9,9% el jueves) y 'Código 10' (7,8%) son las ofertas que más triunfan en el prime time debido a la incesante actualidad de estas últimas semanas. Buenos datos que también logran 'En boca de todos' (8,2%) y 'Todo es mentira'.

laSexta, por su parte, finaliza el mes registrando un 4,9% de cuota y sigue destacando como referente informativo con su cobertura dedicada a la intensa ola de incendios registrada este mes. Consigue su mejor franja en la Mañana (6,5%), subiendo de lunes a viernes (6,9%) y en ambos casos por delante de su rival. Desde la franja matinal 'Al Rojo Vivo' (6,9%) es el programa de mayor aportación de la cadena, junto a 'Más Vale Tarde' (5,9%), en la vespertina. Destacan, laSexta Noticias (6,8%), 'Anatomía de…' (6%), 'Cara al show' (5,4%).

GRUPOS: RTVE arrasa y el resto de grupos bajan

EMISIONES MÁS SEGUIDAS: El Mundial monopoliza el ranking desde La 1

PROGRAMAS MÁS VISTOS: Los especiales sobre la victoria de la Selección brillan

INFORMATIVOS: 'Antena 3 Noticias', líder sin rival

AUTONÓMICAS: TV3, Aragón TV y Canal Sur ocupan el TOP 3

CADENAS DE PAGO: DAZN Mundial alcanza un espectacular 10,2%

Audiencias por targets de edad

La1 es la cadena líder en todos los targets analizados. Lidera en hombres y mujeres con el 20.1% y 17.6% de share respectivamente. Destaca en jóvenes de 13 a 24 años con un gran 25.5% de share. Buen dato también en el grupo de 25 a 44 años con el 23.9% de cuota de pantalla.

¿Qué cadena de televisión lidera por franjas y días?

Antena 3 mantiene su liderazgo en la sobremesa un mes más al firmar un 17.4% de share. El resto de franjas son para La1. Destaca el 28% de share en la franja de prime time gracias al Mundial de Fútbol FIFA 2026. Por días de la semana, el domingo es el día más fuerte para La1 con el 24.5% de share, seguido de los lunes y martes con más del 20% de cuota.

Por CCAA: La 1 de TVE, líder absoluto

TDT: Las cadenas temáticas de Mediaset vuelven a ser imbatibles

FDF (2%) se sitúa como la cadena líder entre las cadenas temáticas TDT, seguida por Nova y Energy. Destaca el crecimiento de Teledeporte (1.6%) con su mejor julio desde 2015.