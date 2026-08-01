Dulce Delapiedra se enfrenta contra el equipo de 'De Viernes', al que acusa de "engañarla" en el especial sobre Cantora

'De viernes' ha contado esta semana con la presencia en el plató de Dulce Delapiedra, exniñera de Isa Pantoja. Su visita al programa de Telecinco se ha producido semanas después de su histórico regreso a la finca Cantora para grabar el especial de 'El precio de…', que se emitió en la principal cadena de Mediaset. A raíz de esto, la invitada se ha mostrado muy enfadada con el formato y, en especial con su presentador, Santi Acosta.

Nada más arrancar la entrevista, Dulce Delapiedra se dirigía al conductor del programa, visiblemente indignada: "He de decirte algo, Santi. El día que estuvo aquí mi niña, Isabel, aprovechasteis para meterla el cebo del programa. Yo no la había dicho nada entonces y le dijiste que yo sabía a lo que iba y lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. He de corregirte ahí. Yo no sabía dónde iba, a mí me llamaron de un día para otro", aseguró la exniñera.

Además, dejó claro que si a ella le llegan a decir "que tengo que entrar en Cantora, no voy. A mí se me nombró Cantora una vez allí y dije 'mira, yo no me voy a exponer a eso porque para mí es un morbo, es morboso'. Yo siempre pensé que iba a ser fuera, en la cancela. ¿Yo me iba a imaginar que Telecinco iba a entrar a la finca? Para nada, a mí no se me informó". Sin embargo, los colaboradores no estaban de acuerdo con ella. Terelu Campos le reprochó sus palabras: "Pero luego fuiste y lo hiciste. Nadie te ha puesto una pistola para hacerlo", le recordó.

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Dulce a cuello con el Presentador Santi Acosta 🔥



"Debo de corregirte ahí"



🗣️ "Me engañasteis, aprobechastes que

mi niña viniera para meterle el cebo del programa y le dijiste que yo sabía a lo que iba y lo que tenía que hacer #Telecinco @deviernestv pic.twitter.com/seth53i5PZ — JR93 (@JoseramonArena2) July 31, 2026

Dulce Delapiedra acusa a 'De viernes' de llevarla a Cantora engañada

Ante este enfado de Dulce Delapiedra, Santi Acosta intervino para ponerle los puntos sobre las íes: "Firmaste un contrato con nosotros. No te gustó el contrato, porque lo renegociaste ahí y volviste a firmar otro contrato y entraste con nosotros". "Una vez allí, como se me había engañado…", insistió la invitada, que explicó que "la que me llamó de producción me dijo que venía el equipo a Sevilla. Se me había engañado. Yo no sabía a lo que iba ni lo que iba a hacer".

Al ver el cabreo de la extrabajadora de Isabel Pantoja, la presentadora Bea Archidona intentó echarla "un capote": "No nos metamos en esos temas de contrato, de dinero, porque eso es muy feo". "No quiero entrar en eso. Solamente le he querido decir que lo que le dijo a mi niña no es verdad, ni sabía a lo que iba ni lo que iba a hacer”", continuó Dulce en sus trece.

Durante su intervención en el programa nocturno de Telecinco, Dulce Delapiedra ha con confesado que no le gustó ver a Isa en shock el ver en directo la entrada de su exniñera a Cantora. Además, también ha repasado algunos de los momentos más duros que vivió ella en la finca situada en Medina Sidonia (Cádiz), e incluso ha acusado de violento a Agustín Pantoja: "El día que fui a recoger mis cosas y salté la valla, no me mataron de milagro".