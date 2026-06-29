Acontecimiento televisivo en Telecinco: Santi Acosta y el equipo de 'El Precio de...' rompen el hermetismo de Cantora y las cámaras graban por primera vez

'De Viernes' detonó la bomba esta pasada semana: un equipo de 'El Precio de', con Santi Acosta al frente, ha realizado una amplia grabación dentro de Cantora poco después de que la propiedad haya sido abandonada definitivamente por Isabel Pantoja y su hermano Agustín. Epicentro de la crónica del corazón de la saga familiar más famosa de nuestro país durante décadas, este lugar hermético dejará de serlo gracias al programa que Telecinco produce en colaboración con Mandarina.

Entre el material filmado se encuentra la habitación en la que se encontraban la caja fuerte y los famosos trajes de Paquirri; el comedor en el que se produjo el incidente del corte de pelo a Isa Pantoja que derivó en el episodio de la manguera; la oficina de Tere Pollo, persona de la máxima confianza de Isabel Pantoja; o la nave que se construyó para el bautizo de Kiko Rivera. Todas estas estancias serán mostradas en televisión por vez primera.

Se trata de todo un acontecimiento televisivo, pues es la exclusiva que todo espacio de corazón desearía, que ya tiene fecha de estreno. El especial de 'El Precio de... Cantora' se ofrecerá el próximo miércoles 8 de julio a partir de las 23:00 horas tal y como ha informado Mediaset de manera oficial. Sustituirá así a la versión extendida de 'First Dates' y al cine.

AVANCE | 💥Nunca antes una cámara de televisión ha conseguido cruzar la verja de Cantora. HASTA HOY.



El próximo miércoles 8 de julio a las 23:00h en @telecincoes, ESTRENO de 'El precio de... Cantora', con Santi Acosta pic.twitter.com/VzZIwlAe4O — Mediaset España (@mediasetcom) June 29, 2026

Además, cuatro de sus más sonados habitantes, que han pasado etapas importantes de sus vidas en la finca de Medina-Sidonia (Cádiz), regresarán a sus estancias para rememorar algunos de los sucesos más icónicos, mediáticos e impactantes que tuvieron lugar en el interior de sus paredes. Serán Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales. Los cuatro acompañarán a Santi Acosta en ese inédito 'house tour' por Cantora.

Cada uno de ellos elegirá una estancia con un significado especial, desde donde recrearán episodios de los que fueron testigos directos. Laura Cuevas, hija del mayoral de la finca, volverá a pisar sus dependencias para rememorar cómo fue crecer allí y compartir sus vivencias con figuras como María del Monte, Encarna Sánchez o Julián Muñoz. Por su lado, Dulce Delapiedra, niñera de Isa Pantoja, recreará al detalle impactantes y duros capítulos que vivió en primera persona. Se pondrá el acento en el desagradable momento del corte de pelo a la joven en el comedor de la vivienda que derivó en el incidente de la manguera protagonizado por Kiko Rivera.

Mientras, Pepi Valladares, persona de la absoluta confianza de Isabel Pantoja en el pasado, también regresará a Cantora para abordar, entre otros momentos, las sustanciales mejoras que llevó a cabo en la finca Julián Muñoz. También revivirá momentos vividos en la oficina de Tere Pollo, que en aquella época mantuvo una relación muy estrecha con la artista. Por último, José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri, volverá a pisar el interior de Cantora por primera vez desde el año 1984.

En los mismos lugares en los que pasó su infancia, traerá al presente momentos vividos junto al torero como los entrenamientos que hacían juntos en la plaza de toros de la propiedad, a la que también se accederá en exclusiva. Más de 40 años después, Canales podrá comprobar cómo ha cambiado todo y ayudará a enseñar también la habitación en la que se encontraban la caja fuerte y los trajes de Paquirri que tanta animadversión han generado entre el clan de los Pantoja y Fran y Cayetano Rivera.

El documental, que centrará gran parte de la velada del especial de 'El Precio de... Cantora' con Santi Acosta, se complementará con un debate en plató en el que estarán presentes Laura Cuevas, Dulce Delapiedra, Pepi Valladares y José Antonio Canales y un nutrido equipo de colaboradores.