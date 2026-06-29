Cara y cruz en Mediaset: Cuatro da un sorpasso histórico a Telecinco en audiencias y es la segunda cadena privada más vista este domingo

Cuatro superó a Telecinco en el ranking de audiencias de este domingo 28 de junio. Un hecho histórico que es reflejo del momento dorado que vive el canal secundario de Mediaset España frente a la 'cadena madre', que ha acentuado su crisis y va camino de cerrar el peor mes de junio y la peor temporada desde su nacimiento.

En realidad, en lo que respecta a la jornada de ayer, lo apropiado sería hablar de Cuatro como la cadena principal del grupo Mediaset dado que logró esa inaudita victoria frente a Telecinco. En concreto, promedió un 7% de cuota de pantalla en el cómputo global del día ante el 6,9% de su 'hermana mayor'. Métrica que directamente entra dentro de la relación de mínimos históricos.

Se impuso por una décima de ventaja únicamente, pero eso no evita que sea un sorpasso con todas las de la ley y un comportamiento en las audiencias muy significativo. Eso sí, no es la primera vez que Cuatro vence a Telecinco. Ya ocurrió el 1 de enero de 2025, día de Año Nuevo. Entonces, ganó con más superioridad: 7,2% versus 6,4%. No obstante, no está reñido con que sea algo histórico.

Además de adelantar a Telecinco y destronarla como segunda cadena privada más vista del domingo (por detrás de Antena 3), hay que destacar que Cuatro sobrepasó a La Sexta (4,8%) con holgura (+2,2 puntos). Una distancia considerable que le permite encadenar otro triunfo en su particular batalla con el segundo canal de Atresmedia, que ha presentado una notable debilidad en las últimas semanas, claudicando la mayor parte de los días. De hecho, pese a que aún faltan dos días para que concluya junio, el pescado ya está vendido y Cuatro (6,4%) va a firmar otra victoria rotunda sobre La Sexta (5,5%).

Sin duda, esta es la cara de las audiencias para Mediaset. La cruz, la situación tan crítica y con pocos visos de mejora en la que se coloca Telecinco, que actualmente acumula un pobre promedio del 8,4%. Por eso, podríamos afirmar que el mencionado sorpasso del último domingo de junio es más agrio que dulce en la compañía audiovisual italiana.

En esa derrota de Telecinco frente a Cuatro tuvieron que ver las demoledoras cifras de las reposiciones de 'Amor o lo que surja' (2% y 3,4%) o las de 'El Precio Justo' (5,8% y 6,4%) en la franja matinal y su dura tarde; con un 6,7% para el segundo programa de 'El show de Paz', lo nuevo de Paz Padilla, y un 8,9% para 'Fiesta' con Emma García. También contribuyeron sus informativos (7,6% y 8%) y el cine en prime time (8,1%).

En cambio, Cuatro sobresalió un fin de semana más con las redifusiones de 'Volando Voy' y 'Viajeros Cuatro', con cifras que se movieron entre el 8% y el 9%, y con el muy competitivo cine de la tarde (9,3% y 8%). Por su parte, 'Noticias Cuatro', otro puntal de la cadena, brilló rozando el 10% en su primera edición y el 8% en la versión nocturna.

Por otro lado, fuera del universo Mediaset, La 1 de RTVE fue líder del domingo con un robusto 14,3% de cuota de pantalla gracias al Mundial 2026. El primer partido de dieciseisavos de final entre Sudáfrica y Canadá registró un 24,9% de share y más de 2,6 millones de espectadores. Datos que impulsaron luego a 'La Película de la Semana' a un 14,8% y 1,1 millones. La segunda plaza fue para Antena 3, cadena privada líder, con un 9,2%.