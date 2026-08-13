Al descubierto la mítica presentadora de Antena 3 que podría haber conducido 'Pasapalabra' y su oferta frustrada

Si bien cuando pensamos en 'Pasapalabra' solemos asociar el formato a rostros como Christian Gálvez o Roberto Leal, lo cierto es que el concurso ha contado con varios presentadores a lo largo de sus 26 años de historia. Y tal y como ha desvelado recientemente, Minerva Piquero podría haber formado parte de esa lista. Así lo ha desvelado la mítica presentadora de Antena 3, confesando la oferta que recibió para conducir el espacio antes de su salto a Telecinco.

En una reciente entrevista con El Debate, la comunicadora ha rememorado cuando la oportunidad de presentar el popular concurso llamó a su puerta. "Me lo llegaron a ofrecer", ha desvelado cuando el entrevistador le ha sugerido que sería "perfecta" para desempeñar la labor que Roberto Leal desempeña hoy en día. Ha sido entonces cuando ha rememorado las conversaciones que llegó a tener con la directora de programas de Antena 3 y Manuel Campillo, director de la productora que solía encargarse del formato (BocaBoca).

Minerva Piquero desvela las conversaciones que tuvo para conducir 'Pasapalabra' durante sus primeros años en Antena 3

"Ambos me dijeron: 'oye, nos encantaría que en esta siguiente etapa lo hicieras tú. Te vemos, la verdad", ha recordado Minerva Piquero remontándose a un momento en concreto de la historia de 'Pasapalabra' en Antena 3 cuando el concurso ya estaba más que asentado tras unos primeros años con Silvia Jato al frente. Y es que, aunque la periodista no haya confirmado que esa "nueva etapa" hiciese referencia a la baja de maternidad de la presentadora original del formato, es más que probable que su fichaje se estudiase alrededor de esos años.

Sin embargo, en noviembre de 2002 se anunció que Constantino Romero sería el encargado de sustituir temporalmente al rostro principal del formato, que continuaría al frente hasta el fin de su etapa en Antena 3 en 2006 antes de saltar a Telecinco con Christian Gálvez al frente el siguiente año. Unas fechas que encajan teniendo en cuenta que Piquero abandonó la cadena justo un año después de la baja de Silvia Jato.

Así, la que casi fue presentadora de 'Pasapalabra' confiesa no entender bien el motivo por el que se frustró su fichaje. "Me lo llegaron a ofrecer, y me hizo mucha ilusión, pero no se dio", ha aclarado la comunicadora. "Hubo otras circunstancias, ajenas a mi voluntad, y según creo también a la suya, que no lo hicieron posible", ha continuado explicando la presentadora al citado medio asegurando que "no sabe lo que pasó".

"Christian Gálvez hizo un trabajo espectacular en Telecinco. Y qué decir ahora de Roberto Leal, que lo lleva a otro nivel", ha destacado la periodista sobre el rumbo que tomó el formato durante sus posteriores etapas, en las que ha acudido en más de una ocasión como invitada. "Cuando entro por la puerta de Antena 3 hay algo ahí que me dice: 'Mi casa", asegura la comunicadora.