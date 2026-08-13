Rosa Villacastín sentencia lo que muchos captaron en el especial de 'Aquí la Tierra' del eclipse en RTVE: lo dice con claridad

Este miércoles, 12 de agosto, España ha vivido un acontecimiento histórico: un eclipse total de sol como hacía más de 100 años que no se veía. Un momento tan importante merecía un despliegue especial de 'Aquí la Tierra' en TVE, que firmó su máximo en audiencias desde su estreno con un arrollador 27,3% de cuota de pantalla. Rosa Villacastín ha sido una de los muchos usuarios de X que han aplaudido la labor del equipo dirigido por Jacob Petrus.

La radiotelevisión pública se ha volcado con el eclipse, con una gran cobertura para que todos pudieran ver este fenómeno astronómico. Jacob Petrus ha conducido el especial de 'Aquí la Tierra' desde el plató, mientras que Marc Santandreu se ha trasladado al Observatorio de Yebes en Guadalajara, donde el Ministerio de Ciencia e Innovación ha organizado uno de los principales eventos para poder contemplar el eclipse.

Además, el programa ha contado con más de 20 puntos en directo a lo largo de toda la geografía española, para conocer la opinión de los ciudadanos, gafas en mano, dispuestos a ver este acontecimiento histórico. La emoción del presentador se ha trasladado a la audiencia: "Es pura energía. Se ven algunas erupciones de la superficie extendiéndose millones de kilómetros por el espacio. Es el momento sin duda más mágico", ha comentado Petrus.

Tal y como ha recordado el conductor de 'Aquí la Tierra', "ha tenido que pasar más de un siglo para que podamos disfrutar de algo así en nuestro país. Un minuto que seguro vais a recordar de por vida. ¿Dónde lo visteis? ¿Con quién estabais? Y aquí estamos, todos a uno, pendientes de un mismo cielo, bajo el influjo de esta sombra enorme. Mirad el anillo de diamante ya, mientras va desapareciendo, como ya poco a poco".

Rosa Villacastín aplaude la labor del equipo de 'Aquí la Tierra'

Muy emocionado, Jacob Petrus ha continuado narrando todo cuando iba sucediendo: "¿Y por qué no sintiéndonos? Muy pequeñitos ¿verdad? Pero a la vez privilegiados ante ese espectáculo que el cosmos hoy nos está regalando en vivo y en directo. Todos bajo la misma sombra. Una sombra que no conoce nuestros idiomas, nuestros conflictos y nuestras pequeñas disputas. Simplemente sucede ante nosotros, trascendiéndonos. Simplemente es un momento maravilloso, que se merece todos los aplausos del mundo". Aplausos como los que ha recibido él por esta narración histórica.

"Es una de esas ocasione en las que la Tierra nos recuerda que no es un escenario inmóvil bajo nuestros pies, sino que gira, que se mueve, que viaja, que nos mece a una velocidad que es imperceptible. Dentro de unos minutos volveremos a nuestra rutina, sí, a nuestras preocupaciones, a nuestras vidas, a dejar mirar hacia arriba. El día de las dos noches empieza a tocar su fin", ha continuado explicando el presentador de 'Aquí la Tierra'.

"La Tierra continúa su viaje y nosotros, con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él. Y durante estos breve minutos hemos tenido el privilegio de saberlo, de ser conscientes de nuestra inmensa pequeñez frente a la vastedad del universo. Y al mismo tiempo, de nuestra inmensa fortuna, la de formar parte de este paréntesis cósmico, de esta fabulosa casualidad que llamamos, simplemente, vida. Ojalá no acabase nunca, ¿verdad? Os aseguro que la emoción desde este estudio de Prado del Rey es muy grande", ha finalizado Jacob Petrus.

Esta excelente narración del presentador, así como el espectacular despliegue informativo del espacio divulgativo de TVE ha sido muy alabado por la audiencia. Una de las más impresionadas con la labor del equipo ha sido Rosa Villacastín, quien, a través de su cuenta de X ha aplaudido el trabajo desempeñado por la cadena pública: "Gran programa 'Aquí la Tierra', con conexiones con los reporteros destacados a aquellos lugares desde donde mejor se verá el eclipse. Muy interesante".