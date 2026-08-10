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Sentencia colectiva al relevo de Aida Bao a Javier Ruiz como nueva presentadora de 'Mañaneros 360' en RTVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

El público de TVE ha dado su veredicto al debut de Aida Bao como presentadora de 'Mañaneros 360' en sustitución de Javier Ruiz, hasta la llegada de Jesús Cintora

Aida Bao en 'Mañaneros 360'
Aida Bao en 'Mañaneros 360' | TVE

Este lunes 10 de agosto, 'Mañaneros 360' se ha enfrentado a su primer programa sin Javier Ruiz como presentador. El periodista se despidió el pasado viernes de la audiencia de TVE después de un año y medio al frente del formato, tras su fichaje por La Séptima, con una advertencia a la audiencia. Desde hoy y las próximas semanas será Aida Bao quien se encargue de conducir el programa junto a Adela González.

Así, después de haber sustituido con gran éxito a Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' junto a Álex Barreiro, Aida Bao seguirá durante unas semanas en las mañanas de TVE, aunque ahora como presentadora de la tertulia política de 'Mañaneros 360' en relevo de Javier Ruiz.

Será un relevo temporal pues a partir del 24 de agosto será cuando TVE estrene la nueva temporada de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora como nuevo presentador. El conductor de 'Malas Lenguas' abandonará las tardes para liderar el programa matinal junto a Adela González y Miriam Moreno.

Con ello, Aida Bao suma un nuevo reto profesional en televisión después de que el verano pasado se encargara de sustituir a Jesús Cintora durante sus vacaciones en 'Malas Lenguas', y este año se pusiera al frente de 'La hora de La 1' desde finales de junio y hasta el pasado viernes, llevando al magacín a su máximo histórico en julio con una media del 22,2% de cuota de pantalla, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1.

El veredicto de la audiencia a Aida Bao como presentadora de 'Mañaneros 360'

Pues bien, parece que al igual que ya ocurriera en 'La Hora de La 1', Aida Bao ha superado el examen de tomar el relevo de Javier Ruiz al frente de 'Mañaneros 360'. O al menos eso podemos deducir de los comentarios que se han podido leer a través de 'X'.

"A Aida Bao le queda muy bien Mañaneros", ha destacado un usuario en redes. "Aida Bao brillante y contundente en su estreno en Mañaneros. Que lujazo de periodista", ha añadido por su parte otro espectador.

Otros incluso han ido más allá al pedir a RTVE que confíe en Aida como presentadora titular a partir de septiembre y que Jesús Cintora se quede en 'Malas Lenguas', considerando que encaja más en el formato de las tardes.

No obstante, si que hay algunos espectadores que echan de menos la presencia de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'. Y es que sin duda la huella que ha dejado el presentador es muy alargada después de haber llevado al programa matinal a su récord histórico en julio.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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