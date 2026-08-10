Sentencia colectiva al relevo de Aida Bao a Javier Ruiz como nueva presentadora de 'Mañaneros 360' en RTVE

Este lunes 10 de agosto, 'Mañaneros 360' se ha enfrentado a su primer programa sin Javier Ruiz como presentador. El periodista se despidió el pasado viernes de la audiencia de TVE después de un año y medio al frente del formato, tras su fichaje por La Séptima, con una advertencia a la audiencia. Desde hoy y las próximas semanas será Aida Bao quien se encargue de conducir el programa junto a Adela González.

Así, después de haber sustituido con gran éxito a Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' junto a Álex Barreiro, Aida Bao seguirá durante unas semanas en las mañanas de TVE, aunque ahora como presentadora de la tertulia política de 'Mañaneros 360' en relevo de Javier Ruiz.

Será un relevo temporal pues a partir del 24 de agosto será cuando TVE estrene la nueva temporada de 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora como nuevo presentador. El conductor de 'Malas Lenguas' abandonará las tardes para liderar el programa matinal junto a Adela González y Miriam Moreno.

Con ello, Aida Bao suma un nuevo reto profesional en televisión después de que el verano pasado se encargara de sustituir a Jesús Cintora durante sus vacaciones en 'Malas Lenguas', y este año se pusiera al frente de 'La hora de La 1' desde finales de junio y hasta el pasado viernes, llevando al magacín a su máximo histórico en julio con una media del 22,2% de cuota de pantalla, 399.000 espectadores y 1.448.000 contactos en La 1.

El veredicto de la audiencia a Aida Bao como presentadora de 'Mañaneros 360'

Pues bien, parece que al igual que ya ocurriera en 'La Hora de La 1', Aida Bao ha superado el examen de tomar el relevo de Javier Ruiz al frente de 'Mañaneros 360'. O al menos eso podemos deducir de los comentarios que se han podido leer a través de 'X'.

"A Aida Bao le queda muy bien Mañaneros", ha destacado un usuario en redes. "Aida Bao brillante y contundente en su estreno en Mañaneros. Que lujazo de periodista", ha añadido por su parte otro espectador.

Otros incluso han ido más allá al pedir a RTVE que confíe en Aida como presentadora titular a partir de septiembre y que Jesús Cintora se quede en 'Malas Lenguas', considerando que encaja más en el formato de las tardes.

A Aida Bao le queda muy bien @MananerosTVE — Ricardo Garcés Aguayo (@rigarcesag) August 10, 2026

@aidabaopena brillante y contundente en su estreno en Mañaneros.



Qué lujazo de periodista. — 🔻 (@lopeziboristas) August 10, 2026

No entiendo porqué tiene que incorporarse Cintora a @MananerosTVE, no es el perfil que necesita este programa.

¿Qué no le gusta a @rtve de @aidabaopena?

Lo hace fenomenal, no la susutituyan!! — Nacho Álvarez (@nachuvieu) August 10, 2026

Cintora pega más en Malas Lenguas y Aída en Mañaneros. — HⒶrald (@harald_skeiv) August 10, 2026

Me gusta mucho la labor de @addelagonzalez por su asertividad y sentido común. Con @aidabaopena se gana en sosiego. Se pueden dar las mismas noticias sin dar esa sensación de alarma, sin pellizcos por crisis inminentes y fracturas políticas. Se agradece la atmósfera 😘💞 — Elvira Sanz (@elvira_sanz) August 10, 2026

Hoy Aida Bao como buena periodista que es, hace las preguntas que Ayuso no quiere que le hagan sobre la licitación.



-Cuando se adquiere la vivienda no hay previsión de obras

-Al no ser con urgencia no tiene controles

-No ha sido el más transparente por la cuantía#Mañaneros10A👇 pic.twitter.com/TLjUFlGEM8 — Riojaberón/❤️ (@riojaberon) August 10, 2026

Aida Bao está haciendo un extraordinario trabajo ¡Qué profesional! https://t.co/CwoeWVGHbZ — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) August 10, 2026

No obstante, si que hay algunos espectadores que echan de menos la presencia de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'. Y es que sin duda la huella que ha dejado el presentador es muy alargada después de haber llevado al programa matinal a su récord histórico en julio.