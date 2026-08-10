'Una Nueva Vida' llega a su final con un giro de 180 grados en su trama y Antena 3 avanza la serie turca sustituta

'Una nueva vida', la serie turca que emite Antena 3 los domingos se acerca a su gran final y por ello, la cadena de Atresmedia ya tiene todo listo para lanzar 'El secreto', la serie que está llamada a ser su sustituta a partir de septiembre.

La cadena de Atresmedia emitió este domingo la segunda parte del capítulo 24 de la tercera temporada y la primera parte del capítulo 25. Teniendo en cuenta que la tercera temporada consta de 28 episodios, quedarían por ver tres capítulos y la segunda parte del episodio 25, por lo que su final llegaría a primeros de septiembre.

Y tras entrar en su recta final, 'Una nueva vida' nos dejó este domingo una de las escenas más esperadas por los fans de la serie: Ferit le volvió a pedir matrimonio a Seyran. Pero lejos de quedarse ahí, sorprendió a su pareja con una propuesta para poder cumplir su gran sueño de convertirse en madre sin temer por su vida.

Ferit le pide matrimonio a Seyran y le propone adoptar un bebé

Así, en el capítulo de este domingo vimos como Ferit le preparó una sorpresa a su novia vendándole los ojos para que no pudiera ver nada. Tras desprenderse de ella, Seyran se sorprendía al ver que se encontraban en un orfanato. Allí, Ferit quiso demostrarle a su pareja que aunque no quiera que ponga en riesgo su vida con un embarazo eso no supone que tenga que renunciar al deseo de convertirse en madre.

Fue entonces cuando Ferit le propuso a Seyran adoptar a un niño. "Aquí hay muchos niños que no tienen familia. Nosotros podemos ser sus padres", le dijo muy emocionado. Una propuesta que le hizo mucha ilusión a Seyran, que no podía evitar su felicidad en el rostro.

Pero lo que no esperaba Seyran es que la sorpresa de su pareja no se quedó ahí. Y es que Ferit aprovechó el momento para pedirle de nuevo matrimonio a su pareja. Y como no tenía anillo, uno de los niños no dudó en entregarle uno de juguete para que todo saliera a salir de boca. Y Seyran no se lo pensó ni un segundo y respondió que sí.

Con ello, la pareja de protagonistas de 'Una nueva vida' tiene la oportunidad de empezar de cero su vida y construir, por fin, la familia con la que siempre habían soñado.

Antena 3 lanza el tráiler de 'El secreto'

Paralelamente, Antena 3 aprovechó también este domingo para lanzar el tráiler completo de 'El secreto', la nueva producción turca que tomará el relevo de 'Una nueva vida'. Aunque todavía no hay una fecha fijada, todo apunta a que la cadena de Atresmedia repetirá su estrategia habitual y lanzará su nueva serie en las próximas semanas justo antes de despedir la otra ficción.

'El secreto' llega a Antena 3 tras haberse convertido en todo un éxito de audiencia en Turquía tras la emisión de su primera temporada. La ficción conocida originalmente como 'Güller ve Günahlar' e internacionalmente como 'Sins and Roses' concluyó su primera temporada el pasado 12 de junio con la emisión de 32 capítulos, manteniéndose como una de las ficciones más seguidas de Kanal D.

'El secreto' cuenta con un reparto muy reconocido entre los fans de las series turcas y es que precisamente ese es otro de los puntos fuertes de la nueva ficción de Atresmedia. Murat Yıldırım ('Amor y castigo', 'Ramo') y Cemre Baysel ('Leyla', 'Escóndeme') encabezan el reparto de la serie junto a la pequeña Yade Arayici. Completan el elenco otros actores como Serdar Orçin, Mina Akdin, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Beren Gençalp, Yade Arayıcı, Refika, Can, Sedef y Ebru.