Antena 3 sigue apostando por la ficción turca en el prime time y este domingo 9 de agosto ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como cada semana.

Hay que recordar que el final de la serie otomana protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu se acerca y será previsiblemente a comienzos de septiembre cuando la producción se despida definitivamente de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Abidin y Suna deciden irse juntos y él promete protegerla con su vida. Tras comunicar su familia sus planes de marcharse a Londres, Seyran y sus padres están muy tristes con la noticia, pero deciden apoyarla en su decisión.

Mientras tanto, Ferit se da cuenta de que Seyran nunca quiso traicionarle con la marca, sino que fue todo lo contrario. Tras este acercamiento Ferit le pide matrimonio a la mujer que quiere, y desde un orfanato le propone adoptar para formar una familia, mientras Seyran acepta el compromiso.

Por su lado, Los Korhan descubren que siguen en peligro por culpa de Karam. Además, él está compinchado con Serpil, la sobrina de Ifakat. Asimismo, Abidin y Ferit intentan descubrir dónde se esconde Karam, mientras se alegran de haberse reconciliado y volver a tener una relación tan buena como antes.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Abidin descubría que su madre es una criminal y el fiscal agradecía su cooperación para poder detenerla. Por otro lado, Kazim intentaba que Çiçek y Karam no escaparan con unos valiosos documentos, pero Karam amenazaba con hacer daño a Suna.

Finalmente, los Korhan podían volver a la mansión y todos lo celebraban con alegría. Además, Ferit aseguraba a Abidin que siempre estarán juntos.

Por su parte, Seyran se veía obligada a firmar un contrato con la marca sin tener en cuenta a Ferit.

Abidin creía que sus suegros nunca van a poder perdonarle, ni tampoco los Korhan. Pensaba que no le echan porque Halis se lo ordenó. Suna le respondía que se irán juntos.