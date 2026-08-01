'Una nueva vida', avance capítulo del domingo 2 de agosto: Suna, amenazada y la promesa de Ferit a Abidin en Antena 3

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo 2 de agosto ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas como cada semana.

Hay que recordar que el final de 'Una nueva vida' se acerca y será a finales de agosto o primeros de septiembre cuando la ficción se despida de la audiencia. De hecho, la cadena de Atresmedia ya ha empezado a promocionar la que está llamada a ser su sustituta, 'El secreto'.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Abidin descubre que su madre es una criminal y el fiscal agradece su cooperación para poder detenerla. Por otro lado, Kazim intenta que Çiçek y Karam no escapen con unos valiosos documentos, pero Karam amenaza con hacer daño a Suna.

Finalmente, los Korhan pueden volver a la mansión y todos lo celebran con alegría. Además, Ferit asegura a Abidin que siempre estarán juntos.

Seyran se ve obligada a firmar un contrato con la marca sin tener en cuenta a Ferit.

Abidin cree que sus suegros nunca van a poder perdonarle, ni tampoco los Korhan. Piensa que no le echan porque Halis se lo ordenó. Suna le responde que se irán juntos.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Abidin y Ferit conseguían entrar en prisión de acuerdo con el fiscal para hacer hablar a uno de los hombres de Çiçek, ya que se había incriminado culpable del asesinato de Aysen.

Suna era puesta en libertad, pero Çiçek a cambio le exigía que se quedara a vivir en la mansión.

Seyran, si quiere que se siga manteniendo el negocio de las joyas, debía ser la única al mando, porque los inversores de su empresa creían que la detención de Ferit dañaba la imagen de la marca.