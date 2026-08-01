Euprepio Padula no deja indiferente con este dardo a Iker Jiménez y Ana Rosa tras detener sus vacaciones por Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta ha provocado que algunos rostros televisivos hayan interrumpido sus vacaciones de verano para regresar de inmediato a sus puestos de trabajo. Tal es el caso de Ana Rosa Quintana y la pareja formada por Carmen Porter e Iker Jiménez. Estos últimos se ponían al frente este viernes por la noche en Cuatro de una entrega especial de 'Horizonte' bajo el título 'Crisis en la frontera'.

El programa conducido por Iker Jiménez lideró durante sus tres horas de emisión con un gran 13,5% de cuota de pantalla, su mejor dato histórico, lo que se tradujo en 985.000 espectadores. Este éxito ha provocado que Telecinco haya tomado medidas y que uno de sus rostros estrella también suspenda sus vacaciones. Se trata de Ana Rosa Quintana, quien ha interrumpido su descanso para viajar a Ceuta y empezar desde allí su cobertura este mismo domingo, 2 de agosto.

En primer lugar, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa’ intervendrá en 'Fiesta', producido por su productora y conducido desde este sábado por Frank Cuesta en sustitución de Emma García. Además, la periodista intervendrá también en la edición de 'Informativos Telecinco Fin de Semana', como ya hizo tras la DANA de Valencia cuando entró como reportera desde algunas de las zonas afectadas por las inundaciones.

Aunque será el lunes, 3 de agosto, cuando Ana Rosa tome mayor protagonismo en la programación de Telecinco. Para empezar, participará en el matinal 'La mirada crítica' desde Ceuta, y, posteriormente, en 'Vamos a ver'. En ambos formatos informará a los ciudadanos de la última hora desde la ciudad tras la llegada de más de 50.000 personas el pasado jueves. La presentadora se volverá a colar en 'Informativos Telecinco 15h' con Isabel Jiménez para informar sobre la crisis migratoria.

Euprepio Padula, irónico con el regreso de Ana Rosa e Iker Jiménez

Esta no es la primera vez que la comunicadora madrileña abandona el plató de sus programas para viajar al lugar de la noticia. Ya lo hizo, como hemos dicho, con la DANA de Valencia; también viajando hasta Roma por la muerte del Papa Francisco y la elección de León XIV, entre otras muchas ocasiones.

Sin embargo, hay quien ve en el regreso de Iker Jiménez y Ana Rosa Quintana un nuevo intento de hacer daño al Gobierno de Pedro Sánchez. El ejecutivo nuevamente se enfrenta a una grave crisis, apenas unos días después de tener que hacer frente a los devastadores incendios que asolaron diversas zonas de la geografía española. Euprepio Paudula es uno de los rostros televisivos que no ha dudado en dar su opinión sobre esta vuelta de los comunicadores de Mediaset.

Tirando de ironía, Euprepio Padula ha escrito lo siguiente en su cuenta de X: "Ahora que todos los patriotas mediáticos han interrumpido las vacaciones e informarán con rigor, puedo irme tranquilo de vacaciones". Un demoledor dardo del colaborador de RTVE hacia sus compañeros de profesión.