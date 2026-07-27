Un ingeniero de montes desmonta en el programa '120 Minutos' los bulos difundidos desde Telemadrid sobre los incendios

Desde que se desató el primer incendio en la Comunidad de Madrid, Telemadrid ha estado informando en directo de esta catástrofe. Lo ha hecho eso sí con especiales informativos en los que se ha dado voz al negacionismo climático por boca de Carlos Dávila o Fran Carrillo y se han colado numerosos bulos sobre la Ley de Montes.

Así, durante días en la televisión pública madrileña se ha escuchado a numerosos periodistas criticar al Gobierno, acusándole de no permitir la limpieza de los montes y su pasividad ante la prevención de los incendios. Sin embargo, este lunes un experto ingeniero en montes ha desmontado buena parte de las falsedades que se han escuchado durante días en la cadena autonómica.

Era el programa matinal de Telemadrid '120 minutos', que este verano conducen Lorena Cano y José Ignacio Wert en relevo de María Rey, quién conectaba con José Luis Rodríguez, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Madrid para analizar con él toda la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid y aclarar muchas de las dudas que hay estos días sobre lo que permite o no permite la Ley de Montes.

Antes de nada, Lorena Cano se hacía eco de algunas de las cuestiones que recoge la Ley de Montes. "Hemos escuchado muchas veces la frase de 'es que está prohibido limpiar el monte, lo intentas y no te dejan', bueno pues eso no es lo que dice la Ley de Montes del año 2003, de hecho el artículo 48 en concreto marca que la competencia es de la comunidad autónoma y que están obligadas cada año a presentar un plan de prevención en el que se marcan las medidas de desbroce, poda y cortafuegos", empezaba señalando la presentadora recalcando que eso era algo que depende de cada comunidad autónoma.

"Estos días estamos escuchando mucho eso de es que no dejan quemar el matorral para limpiar el monte y eso tampoco es del todo cierto, la quema está permitida y de hecho es una técnica más de las muchas que hay para limpiar el monte pero solo se permite de manera controlada, y tiene su lógica, y por eso es necesario un permiso especial necesario para controlar la quema y la época del año y el lugar en el que se hace", recalcaba la presentadora de '120 minutos'.

José Luis Rodríguez, ingeniero de montes, desarticula la información falsa que se ha colado en Telemadrid sobre la Ley de Montes

Justo después, Lorena Cano daba la bienvenida a José Luis Rodríguez para que expusiera toda su experiencia en torno a este asunto. Y el experto no dudaba en desmontar muchos de los bulos que se están escuchando estos días y a los que Telemadrid ha dado eco. "¿La Ley de Montes prohíbe limpiar y la quema o obliga a ello?", le preguntaba Lorena Cano. "Absolutamente, no solo no prohíbe limpiar, y por favor no empleemos la palabra limpiar, esto no se trata de la limpieza de una casa, se trata de la gestión del combustible y de la vegetación mediante planes de ordenación. Los propietarios tanto privados como públicos, que son autonómicos, están obligados a tener fajas auxiliares antes del 15 de junio para evitar estos incendios", aclaraba el ingeniero.

"¿Y en esta gestión de los montes, que no limpieza, eso me ha quedado claro, todo el tema de las piñas y de los frutos que muchas veces se dice es que no se puede coger nada porque te multan, esto es así o no es así?", le repreguntaba Lorena Cano. "Se puede coger ramas, piñas siempre para un uso doméstico, en el momento en el que quieras hacer cualquier tipo de explotación y aprovechamiento tanto requiere una autorización, no es una barrera, es igual que cuando haces una obra en el medio urbano: necesitas una autorización pues hay que contar con un permiso de la Consejería de Medio Ambiente, pero a pequeño nivel se puede coger tanto ramas secas como piñas", sentenciaba el experto en Telemadrid.

"Al final lo decía antes el ministro Marlaska y lo dicen también en la oposición es muy importante saber lo que se puede y no se puede hacer en el monte, porque hay mucha desinformación y hemos estado hablando mucho estos días de lo importante que es cuidar los montes y de quién depende. La Ley de Montes de 2003, invito a todo el mundo que se la lea, que es muy sencillita, y está todo muy claro", concluía la presentadora de '120 minutos'.