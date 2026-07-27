La Séptima afronta el primer intento de boicot: Vox maniobra ante la Justicia para revocar su licencia

Lo habían anunciado y ahora ya es oficial. Vox ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la adjudicación del Consejo de Ministros de la señal del nuevo canal de TDT a La Séptima, la cadena impulsada por ex directivos de Prisa con José Miguel Contreras como principal asesor.

Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de mayo adjudicar una nueva licencia de un canal de TDT al grupo SIETE (Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo S.L.) , cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 5 de noviembre.

Pues bien, ahora Vox ha recurrido a la Justicia para tratar de revocar dicha concesión por "vulneración del principio básico de adjudicaciones y concesiones". Así, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la procuradora de la formación ultraderechista ha interpuesto este recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se publicó el acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de mayo, que resuelve el concurso público por "entender que la misma no se ajusta al Derecho".

En este sentido, el partido liderado por Santiago Abascal pide al tribunal que reclame el expediente administrativo para poder formalizar la demanda, en la que expondrá los motivos jurídicos de su impugnación.

La Séptima trabaja en su lanzamiento a la espera de cerrar el fichaje de Javier Ruiz

De esta manera, La Séptima se enfrenta a su primer intento de boicot mientras trabaja contrarreloj para cerrar los fichajes de las caras que se pondrán al frente de sus diferentes programas. El objetivo, según explicó recientemente José Miguel Contreras, es apostar por contenidos dirigidos a "una audiencia de perfil más comercial y urbano, con espíritu joven, interés por la actualidad y una marcada vocación de modernidad e innovación".

Actualmente, SIETE está volcada en la construcción de las oficinas y el diseño de los decorados de los programas, cuya sede estará situada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) tras haber seleccionado al Grupo Toboggan como el proveedor técnico.

Por otro lado, también se está trabajando en cerrar los fichajes de los diferentes rostros que formarán parte de la cadena. Y uno de los que más ha sonado en las últimas semanas, y que estaría a punto de firmar su contrato tal y como verificó El Televisero, es Javier Ruiz. El presentador dejará 'Mañaneros 360' y TVE tras concluir su contrato este 30 de julio para incorporarse a La Séptima. Aunque en las últimas horas ha trascendido que TVE ha movido ficha para tratar de evitar que el profesional termine marchándose.

Los fichajes que sí parecen completamente descartados son los de Jesús Cintora y Silvia Intxaurrondo. "Ninguno va a estar en este proyecto. Nadie que está ahora mismo en contrato con RTVE va a venir a La Séptima", aseguró hace unos días José Miguel Contreras en una entrevista en Vertele.