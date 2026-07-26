La Séptima, el nuevo canal de la TDT, aclara qué presentadores de RTVE no van a estar en el proyecto y desmonta una tesis extendida

La Séptima continúa conformándose con el paso de las semanas, y el elenco de presentadores que pondrá cara y voz a su parrilla diaria es uno de los misterios más comentados. Si bien los rumores sobre la posible mudanza televisiva de Jesús Cintora y Silvia Intxaurrondo estaban cobrando cada vez más fuera, José Miguel Contreras, asesor del proyecto, ha anunciado un giro en la estrategia de la cadena que centra la búsqueda de rostros en otro punto del mapa televisivo.

"Entiendo que ni ellos querrán, ni nosotros. Ahora mismo no tenemos una oferta abierta con nadie", ha explicado el empresario y productor audiovisual en unas declaraciones para Vertele, confirmando que finalmente rostros que habían considerado de la corporación pública como Gonzalo Miró, Silvia Intxaurrondo, Marta Flich, Pepa Bueno o Jesús Cintora no se sumarán al proyecto.

La Séptima no se centrará en TVE para buscar a sus rostros; habrá perfiles de Atresmedia y Mediaset

"Ninguno va a estar en este proyecto. Nadie que está ahora mismo en contrato con RTVE va a venir a La Séptima", ha asegurado José Miguel Contreras en su entrevista para el citado medio. "Nos hemos dado cuenta de que ese no era el camino, era imposible ser coherente aplicando un concepto de verdad nuevo y distinto", ha explicado sobre su cambio de estrategia con el nuevo canal de TDT.

A su vez ha adelantado que el proyecto sí contará con comunicadores conocidos "por haber estado en Atresmedia, en Mediaset y algunos colaboradores también que han estado en RTVE", dando alguna que otra pista sobre su parrilla. El fichaje estrella que también termina afectado por este "desvío" en la búsqueda de rostros es Javier Ruiz, que finalmente podría no cerrar su fichaje en la nueva cadena, permaneciendo en TVE durante la próxima temporada.

Con este nuevo giro en la estrategia de La Séptima, se desmonta la hipótesis que rodeaba a su creación de que pretendía "robar" a todos los rostros estrella de la corporación pública. Sin embargo, habrá que esperar hasta el próximo 5 de noviembre, día en el que arrancarán sus emisiones de forma oficial, para descubrir el plantel de colaboradores y presentadores que José Miguel Contreras y compañía tienen preparado.