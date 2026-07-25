'En Tierra Lejana', avance semanal del 27 y 28 de julio: Un plan de asesinato y un tiroteo en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas tras las reposiciones de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 27 y martes 28 de julio? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 27 de julio

Después de que Sadakat consiga expulsarla de la mansión, Alya se marcha jurando que no piensa rendirse y que hará que todos paguen por lo que le han hecho.

Mientras tanto, Şahin acude a la cárcel para ver a su padre. Allí coincide con Kaya, convencido de que Cihan ha entrado en prisión con la intención de acabar con Ecmel.

Durante su encuentro con Cihan, Halis insiste en que él no asesinó a Boran. Reconoce que fue quien reveló a Nadim y a Ecmel que Boran vivía en Toronto, pero asegura que nunca dio la orden de matarlo.

Lejos de resignarse, Alya compra un bidón de gasolina y, al revisar el coche, encuentra una pistola. Con ambas cosas regresa a la mansión, rocía la entrada con combustible y amenaza con el arma a los hombres que intentan impedirle el paso. Finalmente prende fuego a la puerta y consigue entrar, dejando claro delante de Sadakat que nadie va a echarla de la casa.

A pesar de ello, Sadakat está convencida de que el tiempo juega a su favor. Cree que, si el bebé que espera Mine es un niño, Alya desaparecerá definitivamente de la vida de Cihan.

En prisión, Halis repite su versión de los hechos y explica que únicamente informó a Nadim y a Ecmel del paradero de Boran. Ecmel rechaza sus acusaciones y sostiene que todo es mentira.

Más tarde, Ecmel comparte lo ocurrido con Fidan, Şahin y Zerrin. Aunque sigue negando cualquier implicación en la muerte de Boran, Sadakat continúa convencida de que él es el principal responsable.

Cihan también se reúne con Nadim en presencia de Demir y Şahin. Nadim desmiente la versión de Ecmel y asegura que nunca participó en ningún plan contra Boran. Cihan le advierte de que, si descubre que tuvo la más mínima implicación en el asesinato de su hermano, no tendrá piedad con él.

De regreso a la casa de los Baybars, Demir se enfrenta a su padre y le pregunta por qué ha mentido a Cihan sobre la reunión que mantuvieron con Ecmel y Halis, recordándole que él mismo estuvo presente y sabe exactamente lo que ocurrió.

Por otro lado, Oskan recupera la consciencia y despierta del coma, una noticia que devuelve algo de esperanza a Nare.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 28 de julio

Fikriye empieza a sospechar que Mine está embarazada después de verla mareada y con náuseas, y comparte sus sospechas con Nare.

La ausencia de Cihan pasa factura a los Albora. Aprovechando que sigue en prisión, Ecmel alimenta el descontento entre los vecinos para debilitar la autoridad de la familia.

Mientras tanto, Nadim obliga a Zerrin a subir a su coche y la lleva hasta la casa de Şahin donde también está Kaya, y donde revela que está embarazada de Kaya. Sin embargo, Demir lo amenaza con desvelar que fue él quien delató el paradero de Boran, por lo que Nadim acaba asegurando que el bebé es de Demir, una mentira que Zerrin se ve obligada a confirmar.

En la cárcel, un preso intenta asesinar a Cihan. Los funcionarios lo abaten, pero antes de morir asegura que Halis le ordenó matarlo, algo que este niega.

Kaya empieza a dudar de que Demir sea el padre del hijo que espera Zerrin.

Cihan propone a Halis un pacto: que retire la denuncia por el incendio del almacén y, cuando salga de prisión, colaborar para descubrir quién ordenó realmente la muerte de Boran.

Poco después, unos desconocidos atacan la casa de un vecino haciéndose pasar por hombres de Cihan. Cuando Alya sale de la mansión, una multitud la acorrala y la culpa de lo ocurrido, aunque Cihan consigue hacerles ver que todo forma parte de una trampa.

Tras recuperar la libertad, Halis aprovecha el caos a las puertas del juzgado para escapar antes de reunirse con Cihan. Poco después, Nare le cuenta a Cihan que cree que Mine está embarazada y que la ha visto reunirse varias veces con Sadakat.

Finalmente, los Albora descubren el lugar donde se esconde Halis. Al enterarse, Fikriye coge en secreto una de las pistolas de la familia y se dirige sola hasta el caserío. Poco después llegan Cihan y sus hombres y comienza un intenso tiroteo. En medio de la huida, Halis se encuentra frente a Fikriye, que le apunta con el arma. Alya, alertada de que su madre está allí, corre hasta el lugar. En el último momento, la pistola de Fikriye cae al suelo y Halis consigue hacerse con ella para dispararle en el pecho. Instantes después, Cihan llega al caserío y responde abriendo fuego contra Halis.