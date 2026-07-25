Jesús Cintora bate récord de audiencia en RTVE: 'Malas Lenguas' logra la emisión más vista de su historia en La 2

Este viernes se vivieron varios récords y subidas en audiencia siendo La 2 una de las grandes beneficiadas. El cambio de programación de RTVE que optó por recuperar 'Directo al grano' y las series en La 1 y llevar el Tour de Francia a La 2 fue todo un éxito de audiencia e impulsó a 'Malas Lenguas' a anotar su máximo histórico.

Para empezar, el Tour de Francia con su antepenúltima etapa logró máximo en su emisión en La 2 tras alcanzar un 12,6% y 1.082.000 espectadores llegando a sumar 1.871.000 espectadores únicos durante la retransmisión liderada por Carlos de Andrés y Perico Delgado.

MÁXIMO en la emisión del #TourDeFrancia en @la2_tve, alcanzando un 12.6% de cuota y 1.082.000 espectadores



🚴‍♀️ 1.871.000 espectadores únicos



🚴‍♂️ Duplica la media el canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/DHDBxqEXKf — Dos30' (@Dos30TV) July 25, 2026

Tras el Tour, 'Malas Lenguas' también logró su máxima cuota de la historia en las tardes de La 2 con un gran 8,9% y 654.000 espectadores y llegó a registrar 2.151.000 contactos. Asimismo, según recoge Hugo Carabaña con datos de Fifty5Blue, el espacio de Jesús Cintora llegó a subir hasta el 10,8%, lo que permitió al formato liderar entre las 17:57 y las 18:33 horas.

Unos datos que demuestran el gran momento que atraviesa 'Malas Lenguas' y el interés que suscitan los programas informativos de TVE en jornadas como la de este viernes donde toda la atención estaba puesta en la última hora en torno a los incendios que están afectando a la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid y a Ávila con el Valle de Iruelas como uno de los principales afectados.

#Audiencias📈| @MalasLenguas_Tv en @La1_tve LIDERÓ su franja de emisión con 764.000 seguidores y un 11,4%. Registró 1.659.000 espectadores únicos.



Y en @la2_tve logró su MÁXIMA CUOTA HISTÓRICA, 8,9%, y 2.151.000 contactos.#ImparablesRTVEpic.twitter.com/NJpyTEbQAh — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 25, 2026

La segunda cadena pública fue LÍDER en #Audiencias hasta en dos tramos en la tarde



El Tour llegó hasta un 15,8% en su tramo final



Malas Lenguas llegó hasta un 10,8% liderando desde las 17h57 a las 18h33 https://t.co/vpX8cDwOBV pic.twitter.com/Couoc5r0fM — Hugo 💻💙 (@hugo_cnm) July 25, 2026

De hecho, los buenos datos de 'Malas Lenguas' no se quedaron solo en La 2 pues posteriormente el bloque que se emite en La 1 entre las 19:35 y las 20:25 horas también anotó un gran 11,4% y 764.000 seguidores liderando su franja horaria superando por tanto a 'YAS Verano' en Antena 3 como a 'De lunes a viernes' en Telecinco.

Estos grandes datos del Tour de Francia y de 'Malas Lenguas' propulsaron para que la media diaria de La 2 de este viernes fuera una de sus mejores marcas con un gran 5,2% quedándose a solo tres décimas de La Sexta (5,5%) y a un punto de Cuatro, que marcó un 6,3%.