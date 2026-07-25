Telemadrid da voz a este polémico discurso negacionista del cambio climático en su especial sobre los incendios

Este sábado, Telemadrid ofrecía un especial informativo desde las 10:30 horas para informar en directo sobre la última hora de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y la posible fusión con el que comenzó en Burgohondo en Ávila. Sin embargo, el especial ha destacado por su tertulia política llena de críticas a Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez y con mensajes de ultraderecha dando voz al negacionismo climático.

Así, durante el especial informativo que han conducido Carolina Moya y Valentín Ortega, se ha podido escuchar al periodista Carlos Dávila lanzando varios mensajes negando el cambio climático que son muy peligrosos actualmente con más de 30.000 personas evacuadas y con cientos de personas jugándose la vida para acabar con los fuegos.

"La gente se está preguntando cómo es posible esto", empezaba opinando Carlos Dávila antes de señalar a los culpables de la tragedia que vivimos. "Hay gente irresponsable que hace cosas que no tenía que hacer. Y hay fanáticos ecologistas y quiero decirlo con total claridad, los fanáticos ecologistas están impidiendo que nuestros montes estén limpios en invierno, esto es inadmisible y cuando se dice esto nos dicen que somos negacionistas", argumentaba el periodista.

"Yo estoy completamente seguro que cuando aparezca Sánchez, vestido probablemente con esa camisa azul vaquera que le da ese tipo de conductor de todas las situaciones anómalas, terminará diciendo que todo esto es un problema de emergencia por el cambio climático. Los que tenemos una edad sabemos que en Madrid ha hecho calor siempre, yo no he visto un agosto a 27 grados nunca, es mentira esto", sentenciaba Carlos Dávila en el programa de Telemadrid.

Pero lejos de que alguien le parara los pies, Fran Carrillo, quien fuera diputado en Andalucía y posteriormente senador por Ciudadanos se sumaba a esa teoría. "No tengas duda", soltaba. "Los 40 grados en Madrid son de toda la vida", apostillaba otro de los tertulianos de este especial informativo de Telemadrid sin ningún pudor. "El cambio climático, no hay cambio climático en este tema, lo que hay es irresponsabilidad", volvía a repetir Carlos Dávila.

"Y cuando hablas de los ecologistas, se te tira a la carótida la gente, porque eres un fascista", añadía el periodista antes de que los presentadores le cortaran para seguir con la ronda de conexiones con sus reporteros desplazados por las zonas afectadas por los incendios.

TELEMADRID pierde la oportunidad de ser útil por una vez

En vez de centrarse únicamente en los puntos críticos de los incendios, organizan hoy una mesa de fachas idiotas para difundir bulos, eludir responsabilidades, remar en contra de la cooperación y negar el cambio climático pic.twitter.com/jLZUPbudOO — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 25, 2026

Las críticas de Carlos Dávila y Fran Carrillo a la Agenda 2030 y a Sánchez en Telemadrid

Carlos Dávila en el especial informativo de Telemadrid

Lejos de quedarse ahí, Carlos Dávila volvía a cargar contra Pedro Sánchez tras la comparecencia del Presidente del Gobierno desde el puesto de mando en Cenicientos. "Para evitar la desinformación, informe. Si yo soy cualquiera de los periodistas que estoy allí le digo cuál es el retrato de la situación general, en qué situación estamos ahora. No se acoja a las palabras del general de la UME. No nos cuente otra vez el rollo del problema de la emergencia nacional", soltaba.

"El problema que tenemos en los montes la está usted agrandando no teniendo normas que evite lo que está pasando. Los montes en España son una podredumbre porque los ecologistas no dejan ni siquiera poner una moto que vea lo que está sucediendo en cada momento. Yo no quiero soportar más este latazo que nos lanza este señor vestido como yo decía de una forma absolutamente brutal como diciendo aquí estoy yo", incidía Dávila.

"Es que esto se llama Agenda 2030, esto es una directiva europea que impide que eso se limpie. Llevamos ocho años con homilías de Sánchez y con la turra moral", argumentaba Fran Carrillo después de que la presentadora de 'Telenoticias' se hiciera eco de las críticas de algunos ganaderos al gobierno.