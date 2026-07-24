Telecinco cancela 'Amor o lo que surja' con Carlos Lozano y reestructura su parrilla de tarde con más peso a 'De Lunes a Viernes' y 'El verano se mueve'

Telecinco ha claudicado definitivamente en su apuesta por 'Amor o lo que surja', el dating show conducido por Carlos Lozano en la sobremesa de la cadena, tras sus insostenibles datos de audiencia. La dirección ha mantenido la paciencia durante todo un mes, pero los resultados no han respondido como deberían y, por eso, se ha decidido cancelar el formato.

El grupo Mediaset ha anunciado que la del viernes 31 de julio será la última entrega del programa producido en colaboración con Bulldog. Es decir, tan solo le quedará una semana en antena, un margen de tiempo que el canal de Fuencarral ha determinado para ofrecer las emisiones grabadas y para que esa despedida de los telespectadores no sea a las bravas.

El final precipitado de 'Amor o lo que surja' era un secreto a voces, pues sus registros eran difícilmente soportables para una cadena generalista de primer nivel como Telecinco. El promedio actual se encuentra en un 5,6%, sin apreciarse visos de remontada o brotes verdes. Por tanto, este drástico paso de la compañía audiovisual está más que justificado e implica rescindir el plan de emisiones que se acordó inicialmente (65 entregas).

Este movimiento, ya oficializado, supondrá también una importante remodelación de la franja vespertina de Telecinco, que pasará por trasladar 'El verano se mueve' al horario del programa de citas, con una ampliación de 45 minutos en la duración; y por otorgar una mayor cuota de pantalla a 'De Lunes a Viernes', que desde el lunes 3 de agosto se ofrecerá de 17:45 a 20:00 horas, sumando así treinta minutos más.

Por su parte, 'Allá Tú', el concurso comandado por Juanra Bonet, uno de los principales puntales junto al espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona, no sufrirá estos nuevos cambios en la tarde de Telecinco y se mantendrá en su horario habitual (20:00 horas).

Así quedarán las tardes de Telecinco a partir del lunes 3 de agosto: