Así serán la semifinal y la gran final de 'La Voz Kids' en Antena 3: Sus finalistas, 15 artistas invitados y horario de emisión

Tras aplazar su recta final con motivo del desenlace del Mundial de fútbol 2026 durante la semana pasada, 'La Voz Kids' encara su última fase este viernes 24 y sábado 25 de julio a las 22:00 horas en Antena 3 con una doble entrega que finalizará con el ganador de la edición. Ana Mena, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne batirán en duelo a sus talentos por última vez en una primera semifinal que contará con 4 invitados de lujo y una gran final que recuperará a los 10 ganadores del formato.

Con 12 talentos aún en la competición, el concurso de Antena 3 celebrará una primera ronda de eliminación este viernes 24 de julio, cuando los concursantes se enfrenten a la semifinal. En esta, cada coach acudirá acompañado por 3 miembros de su equipo, pero solo 2 de ellos conseguirán pasar a la gran final. Uno de ellos será escogido por el público de plató y el otro nombre que pasa a la cita más importante del concurso quedará en manos de cada coach.

La La Love You, David Bustamante, Abraham Mateo y Rosario Flores, los artistas invitados de la semifinal de 'La Voz Kids'

La semifinal de 'La Voz Kids' contará con actuaciones de varios artistas, entre ellos David Bustamante, que se repartirá entre los coaches para interpretar distintos temas junto a los talentos. El cántabro interpretará 'Un clásico' junto a Ana Mena y su equipo, 'Tal vez' junto a Edurne, 'Te estaba esperando' junto a Antonio Orozco y 'Andalucía' junto a Luis Fonsi y sus pequeños. Abraham Mateo y Rosario Flores completan el cartel de artistas invitados de esta primera entrega junto a La La Love You, que interpretará 'El fin del mundo' junto a los concursantes.

🗓️ ¿Cuándo es la semifinal y la final de @LaVozKids ?



✨ El sueño de uno de los 8 semifinalistas está más cerca que nunca.



❤️ Dos noches para la historia.

🎙Viernes: Semifinal.

🏆 Sábado: Gran Final.



¿Quién se convertirá en la mejor voz de #LaVozKids? https://t.co/ISKeYmAbxO pic.twitter.com/BSSI0lcioD — Antena 3 (@antena3com) July 21, 2026

Una vez se decidan los 8 semifinalistas que pasan a la gran final del concurso de Antena 3, Pablo López será el encargado de abrir la importante cita junto a un elenco de ganadores del programa: María Parrado, Alira Moya, Leví Díaz, Melani García, José María Ruiz, Rocío Aguilar, Pol Calvo, Rubén Franco y Lucas Paulano regresarán al formato para protagonizar juntos el número de apertura horas antes de descubrir el talento que se unirá a la lista de vencedores junto a ellos.

Los asesores y los 10 ganadores del programa toman la gran final del sábado 25 de julio

Los asesores de 'La Voz Kids' también retomarán sus puestos en la gran final, y lo harán para cantar junto a los finalistas. Melody interpretará 'Mujer Loba' con los clasificados del equipo de Luis Fonsi, Leire Martínez hará lo mismo con el tema 'Jueves' junto a los talentos de Edurne, Antoñito Molina se unirá al equipo de Antonio Orozco para cantar 'Me prometo' y Belén Aguilera tomará el testigo de Becky G y ejercerá de madrina de los finalistas de Ana Mena para interpretar 'Mejores momentos'.

Así, después de que los concursantes actúen junto a los asesores, serán sus coaches quienes decidan quién de los dos nombre de cada equipo continúa hasta la fase final de la noche. Y una vez quede conformado el panel final de 4 finalistas, será el público de plató quién elija durante la emisión final de este sábado 25 de julio quién es la mejor voz del país, proclamando al ganador de esta edición.

De esta forma, empezando por la semifinal del viernes 24 de julio, que arrancará a las 22:00 horas en Antena 3, Triana (7 años), Evolet (14 años), Mia Arias (10 años), Eduardo Sánchez (13 años), Skabum (12 años), Lucía Arias (11 años), Marco Lahoz (15 años), Martina Pérez (11 años), Leire Cornejo (15 años), Dani Escrig (10 años), Sol (15 años) y Erick Sucilla (11 años) lucharán por el título de ganador de 'La Voz Kids'.