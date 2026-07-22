Lorena García impugna la polémica intervención de Mariló Montero sobre Pedro Sánchez con un corte inapelable en Antena 3

Lorena García ha vivido una incómoda escena este miércoles en 'Espejo Público' al tener que frenar a Mariló Montero y su discurso sobre los incendios forestales y el Gobierno. La colaboradora, que no ha dudado en señalar a Pedro Sánchez además de negar el cambio climático en el espacio de Antena 3, ha terminado siendo cortada por la sustituta de Susanna Griso cuando se ha referido a la gestión del fuego en las comunidades autónomas.

Con el foco puesto en los dos incendios forestales activos en Guadalajara que continúan calcinando hectáreas según avanza la semana, el magacín matinal ponía a debate este miércoles el plan de actuación ante estos desastres. "Voy a ser muy breve pero creo que es muy importante, porque lo que está politizando los incendios es precisamente cada vez que el presidente del Gobierno va a uno de ellos a decir que es por culpa del cambio climático", ha comenzado denunciando la colaboradora.

Lorena García frena el discurso de Mariló Montero sobre los incendios forestales y el cambio climático

"Lo que es un discurso para atacar a aquellos que dudan del cambio climático. El cambio climático es una evolución del mundo desde su origen", insistía entonces Mariló Montero mientras Lorena García trataba de explicarle que no tenían más tiempo en la escaleta para tratar ese tema. Sin embargo, la televisiva no se ha detenido en su nueva cruzada contra el jefe del Ejecutivo.

"Están politizando los incendios cada vez que el Presidente va a uno de ellos a decir que es por el cambio climático solo para atacar a aquellos que dudan del cambio climático. El cambio climático es una evolución del mundo desde su origen al resto"



MARILÓ MONTERO



CIENTÍFICA pic.twitter.com/lmDCU14a1e — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 22, 2026

"El problema de aquí lo tiene el Gobierno por no conseguir hacer un pacto de estado con las comunidades para prevenir, actuar y dar soluciones. No hay un fondo económico para aplicar las novedades frente a la dureza de los incendios", ha denunciado Mariló Montero mientras Lorena García trataba de resolver el debate sin éxito.

"¿Dónde está el fondo económico para actuar? En materia de prevención, también en implementación de efectivos, porque tenemos helicópteros y aviones que están todavía fallando y están parados. Es decir, el Gobierno tiene la responsabilidad de firmar un pacto de estado con las comunidades autónomas que no quiere firmar", ha apostillado la colaboradora de 'Espejo Público'.

Así, no ha dudado en atribuir a Pedro Sánchez la responsabilidad de todas las muertes de los últimos incendios, como las 13 víctimas del fuego en Los Gallardos, Almería, defendiendo la actuación de los gobiernos autonómicos. "Mientras tanto, por su desidia, pues seguimos teniendo incendios en manos de las comunidades autónomas que se tienen que apañar con los mínimos para salvar vidas", ha sentenciado.

Ha sido entonces cuando Lorena García la ha detenido para hacer un apunte que invalidaría de lleno su discurso sobre la gestión de los incendios. "Bueno, ojo con los mínimos. Si lo hacen las comunidades autónomas...", ha tratado de señalar la presentadora sustituta de Susanna Griso durante el verano. "Vete a Andalucía, que estaban los aviones en el garaje porque estaban estropeados", ha insistido Mariló Montero. "Pero eso es gestión autonómica Mariló", ha terminado cortándola la comunicadora antes de dar paso a otro tema.