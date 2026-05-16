Jesús Cintora denuncia la censura de Telemadrid a 'Malas Lenguas' con el vídeo 'conspiranoico' de Mariló Montero y Ayuso

Hace unos días Mariló Montero la volvía a liar con sus polémicas declaraciones en Telemadrid ante la impunidad de Antonio Naranjo y la complicidad de Isabel Díaz Ayuso. Este viernes, 15 de mayo, 'Malas lenguas' se ha hecho eco de este momento pero, además, Jesús Cintora ha denunciado censura por parte de la televisión pública madrileña.

Todo ocurrió el pasado martes en 'El análisis: diario de la noche', durante la entrevista que Antonio Naranjo realizó a Isabel Díaz Ayuso. Mariló Montero no dudó en exponer su surrealista teoría sobre lo que es capaz de hacer Pedro Sánchez de cara al próximo año para no convocar elecciones. Una teoría que no tardó en hacerse viral en redes sociales, levantando una gran polémica y despertando las críticas contra la periodista.

"Hay teorías que dicen que Pedro Sánchez es capaz de inventarse cualquier cosa para no convocar elecciones en el 27"!, empezó diciendo la colaboradora, que llegó a afirmar, sin reparos, que "hay incluso quien dice que podría hasta fomentar catástrofes como una nueva pandemia". Tras esto, se dirigía a la presidenta de la Comunidad de Madrid para preguntarle si ella creía capaz a Sánchez de llegar a ese punto para no convocar elecciones en el 2027.

Ayuso no solamente no negaba esta teoría conspiranoica, sino que, además la apoyaba: "El hecho de que simplemente nos los planteemos o que se lo plantee tanta gente dice hasta donde hemos llegado". De esta forma, Mariló Montero volvió a desatar la polémica con una teoría que llega después de que tanto la propia Ayuso como Vox hayan sido capaces de defender que la crisis del hantavirus también había sido provocada por Pedro Sánchez para evitar que se hable de corrupción y del 'Caso Koldo'.

Jesús Cintora denuncia censura por parte de Telemadrid

Sobre esto han hablado este viernes en el programa de TVE 'Malas lenguas'. Sin embargo, para sorpresa de todos, Jesús Cintora ha denunciado censura por parte de la Telemadrid controlada por Isabel Díaz Ayuso, quienes se han negado a proporcionarles las imágenes del polémico momento en el programa de Antonio Naranjo.

Telemadrid no le ha permitido pober en Malas Lenguas el vídeo de la conspiranoia de Ayuso y Mariló Montero, así que lo vuelvo a poner yo. De hecho han borrado la entrevista completa en la web de telemadrid, muy bien no debe de haber salido. pic.twitter.com/nLRtYlFdBd — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) May 15, 2026

"Hemos pedido a la televisión pública madrileña, televisión pública", ha insistido Jesús Cintora, "estas declaraciones que se hacían allí, pero no ha habido manera, pero ahí las tienen". Acto seguido, el presentador se dirigía a Javier Aroca para preguntarle: "¿Esto es conspiranoia o esto qué es?".

El periodista, muy serio y sin dar crédito a las palabras de Mariló Montero, aseguraba: "Aparte de que es conspiranoide, yo creo que es extravagante y delirante. A nadie se le ocurre que a un presidente, no solo de España sino de cualquier país pueda provocar una pandemia con motivos electorales, pero bueno ellos sabrán como son tan tontos…".

Aroca insistía en que "es absolutamente delirante. Es delirante pero no incoherente", aclaraba, ya que "forma parte del discurso, del dictado, de una determinada manera de entender la política que tiene sus adeptos". Además, dejaba claro que "esto es Trumpismo, esto es lo mismo que se hace en otros países donde ha llegado el Trumpismo. La perversión de la mente de la gente a través de mentiras que nada más con pararse un ratito a pensar uno se da cuenta de que lo que te cuentan es absolutamente imposible, pero cuela", sentenciaba el colaborador.