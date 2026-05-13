Jesús Cintora no nombra a Ferreras pero este recado en 'Malas lenguas' por su silencio sobre Florentino Pérez va para él

La rueda de prensa que concedió este martes Florentino Pérez sigue dando mucho que hablar por sus polémicas declaraciones atacando directamente a periodistas y medios de comunicación y dejando comentarios profundamente machistas y racistas. Al igual que ha hecho Javier Ruiz en 'Mañaneros 360', Jesús Cintora ha querido abordar el asunto en 'Malas Lenguas' desde el punto de vista del poder que tiene el presidente del Real Madrid.

Pero Jesús Cintora ha ido mucho más allá al señalar sin nombrar a otros medios de comunicación y concretamente a otras televisiones por la manera en la que han abordado, o mejor dicho por la manera en la que han prácticamente silenciado, la polémica en torno a las palabras de Florentino Pérez.

"Esto más que hablar de deporte es hablar de poder. Y yo os hago una pregunta. Por ejemplo, ¿creéis que este tema se está tratando igual en todas las televisiones?", empezaba preguntando Jesús Cintora. "Claro que no", se escuchaba decir a una de sus colaboradoras.

"¿Con el mismo sentido crítico lo de Florentino? Ahí lo dejo, la gente es suficientemente inteligente. ¿Creéis que este tema se está tratando con el mismo punto de vista crítico en España en todas las televisiones? Ahí lo dejo", repetía con una sonrisa radiante en la boca.

Tras ello, Jesús Cintora se dirigía a Ana Cabanillas y Javier Aroca para saber si creían que se estaba abordando lo sucedido con Florentino Pérez en otras televisiones. "No y no solamente no sino que afirmo más que un periodista y más de un medio de comunicación están ahora mismo acojonados", respondía Aroca.

📺 ¿Creéis que el tema de Florentino se trata con el mismo punto de crítica en todas las televisiones?



🗣️ @JavierArocaA y @anacabs hablan del tema en #MalasLenguas. pic.twitter.com/mpc1tcpwhm — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 13, 2026

Era Luis Arroyo el que entraba al trapo y se dirigía directamente a Ferreras. "El director de informativos de La Sexta que es lo que estás esperando que digamos", comentaba el politólogo. "Yo no espero nada", aseveraba Cintora. "Bueno pues lo digo yo. Es un dato, ha sido director de comunicación del Real Madrid y es amigo íntimo de Florentino y evidentemente no", sentenciaba Arroyo.

La insólita reacción de Antonio García Ferreras a la polémica de Florentino Pérez

Una indirecta con la que Jesús Cintora se estaba refiriendo claramente al silencio que ha tenido Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo' sobre la polémica en torno a Florentino Pérez pues el formato que dirige y presenta en La Sexta no ha analizado nada de lo sucedido en la rueda de prensa del presidente del Real Madrid.

Tan solo al final del programa Ferreras hacía referencia a la rueda de prensa de Florentino Pérez para cebar la entrevista que Josep Pedrerol le hará en exclusiva al presidente del Real Madrid en La Sexta. Además emplazaba a la audiencia a que vea el sábado 'La Sexta Xplica' para conocer su opinión.

"Es verdad que mucha gente dice '¿y tú qué opinas de ello?' Yo me voy a mojar y a opinar y voy a decir lo que pienso pero será el sábado con José Yélamo en 'La Sexta Xplica'", aseguraba Antonio García Ferreras. Con ello, el presentador será una de las bazas del programa de La Sexta en su rivalidad con el propio Jesús Cintora y 'Malas Lenguas Noche' en La 2.