Gran noche en audiencias en La Sexta con el subidón de 'Cara al Show' y 'El Intermedio', que firmó su 2º mejor dato del curso

'Casa al Show' con Marc Giró recibió oxígeno en su cuarta entrega en La Sexta gracias a la entrevista de Gabriel Rufián y experimentó una fuerte subida de 2,8 puntos, dejando atrás el preocupante 5,2% (mínimo) de la semana anterior y firmando un sobresaliente 8% con más de 630.000 telespectadores de media.

Se trata del segundo mejor dato del formato en su corta trayectoria televisiva, solo por detrás del estreno (8,5%). Y, a diferencia de la entrega del martes 5 de mayo, se situó claramente por encima de la media diaria de la cadena, que ayer fue de un 6,9%.

Con el político catalán, que cedió el testigo a continuación al cantante Pablo Alborán, 'Cara al Show' revirtió esa tendencia descendente en audiencias y demostró que, si hay un buen plantel de invitados, puede ser bastante competitivo. Superó con creces a su rival directo, 'Código 10' en Cuatro, que se conformó con un 6,6%.

SUBIDÓN de #CaraAlShow con Marc Giró en la noche de @laSextaTV



🛗 Firma un 8% de share y una media de 639.000 espectadores



🛗 +14.9% por encima del canal



🛗 Más de 2.1 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/m8gWSG4ITj — Dos30' (@Dos30TV) May 13, 2026

Además, impulsó a La Sexta a un destacado 7,2% de share en la codiciada franja del prime time. Aunque no solo fue obra de Marc Giró, sino también del Gran Wyoming y su equipo, pues, previamente, como telonero, 'El Intermedio' obtuvo su segundo mejor resultado de la temporada con un gran 8,4% y sobrepasando holgadamente la barrera del millón de seguidores. Se impuso a 'Horizonte' (8%).

IMPRESIONANTE @El_Intermedio con su SEGUNDO MEJOR DATO DE LA TEMPORADA con un 8.4% de share y una media de 1.029.000 espectadores



👔 Más de 2.8 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa en @laSextaTV #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/ByepNfRvBH — Dos30' (@Dos30TV) May 13, 2026

Y de la gran noche de La Sexta pasamos a La 1 de TVE con 'Al cielo con ella', el otro espacio de género similar. El programa de Henar Álvarez también escaló a un 8,7% (1,4 puntos más que el martes pasado) con Pepa Bueno como principal invitada, y congregó a 704.000 espectadores. Aunque en este caso no es una cifra a valorar tan positivamente teniendo en cuenta que rindió muy por debajo de la media de la cadena, que fue de un 11,8%.

#AlCieloConElla CRECE en la noche de @la1_tve al alcanzar un 8.7% de share y congrega una media de 704.000 espectadores



🌤️ Más de 2.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/WeIIyii7iC — Dos30' (@Dos30TV) May 13, 2026

Más allá de este 'duelo' entre ofertas de la misma índole, la noche del martes estuvo dominada una semana más por 'Supervivientes: Tierra de nadie' con un 15% de cuota de pantalla en Telecinco. La segunda plaza la mantuvo la serie turca 'En tierra lejana', con un 10,5% en Antena 3.