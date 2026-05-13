Gran noche en audiencias en La Sexta con el subidón de 'Cara al Show' y 'El Intermedio', que firmó su 2º mejor dato del curso

'Casa al Show' con Marc Giró recibió oxígeno en su cuarta entrega en La Sexta gracias a la entrevista de Gabriel Rufián y experimentó una fuerte subida de 2,8 puntos, dejando atrás el preocupante 5,2% (mínimo) de la semana anterior y firmando un sobresaliente 8% con más de 630.000 telespectadores de media.
Se trata del segundo mejor dato del formato en su corta trayectoria televisiva, solo por detrás del estreno (8,5%). Y, a diferencia de la entrega del martes 5 de mayo, se situó claramente por encima de la media diaria de la cadena, que ayer fue de un 6,9%.
Con el político catalán, que cedió el testigo a continuación al cantante Pablo Alborán, 'Cara al Show' revirtió esa tendencia descendente en audiencias y demostró que, si hay un buen plantel de invitados, puede ser bastante competitivo. Superó con creces a su rival directo, 'Código 10' en Cuatro, que se conformó con un 6,6%.
Además, impulsó a La Sexta a un destacado 7,2% de share en la codiciada franja del prime time. Aunque no solo fue obra de Marc Giró, sino también del Gran Wyoming y su equipo, pues, previamente, como telonero, 'El Intermedio' obtuvo su segundo mejor resultado de la temporada con un gran 8,4% y sobrepasando holgadamente la barrera del millón de seguidores. Se impuso a 'Horizonte' (8%).
Y de la gran noche de La Sexta pasamos a La 1 de TVE con 'Al cielo con ella', el otro espacio de género similar. El programa de Henar Álvarez también escaló a un 8,7% (1,4 puntos más que el martes pasado) con Pepa Bueno como principal invitada, y congregó a 704.000 espectadores. Aunque en este caso no es una cifra a valorar tan positivamente teniendo en cuenta que rindió muy por debajo de la media de la cadena, que fue de un 11,8%.
Más allá de este 'duelo' entre ofertas de la misma índole, la noche del martes estuvo dominada una semana más por 'Supervivientes: Tierra de nadie' con un 15% de cuota de pantalla en Telecinco. La segunda plaza la mantuvo la serie turca 'En tierra lejana', con un 10,5% en Antena 3.
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.