Audiencias

Gran noche en audiencias en La Sexta con el subidón de 'Cara al Show' y 'El Intermedio', que firmó su 2º mejor dato del curso

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Cara al Show' se dispara en su cuarta semana de emisión con el reclamo de Gabriel Rufián y precedido de una sobresaliente noche para 'El Intermedio', que alcanzó su segundo mejor registro de la temporada

Marc Giró en 'Cara al Show' y El Gran Wyoming en 'El Intermedio'
Marc Giró en 'Cara al Show' y El Gran Wyoming en 'El Intermedio' | Montaje El Televisero

'Casa al Show' con Marc Giró recibió oxígeno en su cuarta entrega en La Sexta gracias a la entrevista de Gabriel Rufián y experimentó una fuerte subida de 2,8 puntos, dejando atrás el preocupante 5,2% (mínimo) de la semana anterior y firmando un sobresaliente 8% con más de 630.000 telespectadores de media

Se trata del segundo mejor dato del formato en su corta trayectoria televisiva, solo por detrás del estreno (8,5%). Y, a diferencia de la entrega del martes 5 de mayo, se situó claramente por encima de la media diaria de la cadena, que ayer fue de un 6,9%. 

Con el político catalán, que cedió el testigo a continuación al cantante Pablo Alborán, 'Cara al Show' revirtió esa tendencia descendente en audiencias y demostró que, si hay un buen plantel de invitados, puede ser bastante competitivo. Superó con creces a su rival directo, 'Código 10' en Cuatro, que se conformó con un 6,6%.

Además, impulsó a La Sexta a un destacado 7,2% de share en la codiciada franja del prime time. Aunque no solo fue obra de Marc Giró, sino también del Gran Wyoming y su equipo, pues, previamente, como telonero, 'El Intermedio' obtuvo su segundo mejor resultado de la temporada con un gran 8,4% y sobrepasando holgadamente la barrera del millón de seguidores. Se impuso a 'Horizonte' (8%).

Y de la gran noche de La Sexta pasamos a La 1 de TVE con 'Al cielo con ella', el otro espacio de género similar. El programa de Henar Álvarez también escaló a un 8,7% (1,4 puntos más que el martes pasado) con Pepa Bueno como principal invitada, y congregó a 704.000 espectadores. Aunque en este caso no es una cifra a valorar tan positivamente teniendo en cuenta que rindió muy por debajo de la media de la cadena, que fue de un 11,8%.

Más allá de este 'duelo' entre ofertas de la misma índole, la noche del martes estuvo dominada una semana más por 'Supervivientes: Tierra de nadie' con un 15% de cuota de pantalla en Telecinco. La segunda plaza la mantuvo la serie turca 'En tierra lejana', con un 10,5% en Antena 3.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Más Información

Javier Ruiz retrata a Florentino Pérez en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz señala en TVE algo que es 'vox populi' de Florentino Pérez y se atreve a confirmar lo que muchos creen

Pedro Jiménez
Pepa Bueno en 'Al cielo con ella'

Pepa Bueno, presentadora del 'Telediario' de TVE, hace ruido con esta intervención en 'Al cielo con ella'

José Sánchez

Últimas noticias