Telecinco confirma su nueva apuesta con Paz Padilla, que desplazará a 'Fiesta': Fecha de estreno, nombre y de qué va

Telecinco va a llevar a cabo una profunda remodelación de la programación vespertina a partir de la segunda quincena de junio tal y como ha confirmado su directiva a los medios de comunicación, entre ellos El Televisero, en una convocatoria de prensa oficiada este martes 12 de mayo.

Esos grandes cambios, que se ejecutarán en verano al ser un periodo algo más favorable para probar nuevos productos, no solo se van a circunscribir a la oferta regular de lunes a viernes; también se extenderán a la parrilla del fin de semana.

Y es que Telecinco ha confirmado oficialmente un nuevo programa con Paz Padilla que ocupará las tardes de los sábados y domingos desde las 16:00 a las 18:00 horas. Se llamará 'El show de Paz' e implicará un importante 'tijeretazo' a 'Fiesta', el magacín conducido por Emma García, que reducirá su duración de cinco a tres horas (18:00 a 21:00h).

Este nuevo formato, que trae de vuelta a las pantallas a la humorista gaditana, estará producido por la compañía Secuoya y contará con el sello de Raúl Prieto ('Sálvame'), en la producción ejecutiva. Combinará corazón, actualidad y testimonios en clave de humor.

Su estreno está previsto para el sábado 20 de junio, previsiblemente la semana en la que también se acometerán el resto de cambios, que pasan por la apuesta por un dating show con Carlos Lozano de lunes a viernes (15:45 horas), por un recorte de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat y por un parón "en verano" de 'El Diario de Jorge', que será sustituido por un magacín con el equipo de 'De Viernes' y con Santi Acosta y Beatriz Archidona a los mandos.