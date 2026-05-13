Joaquín Prat lanza un comunicado con la rectificación de su programa por una información emitida en Telecinco

Joaquín Prat sorprendía este miércoles al saltarse la escaleta de 'El tiempo justo' para dar paso a una de sus reporteras para poder hacer una rectificación en directo sobre una noticia que habían abordado hace unos días y que no era tal y como se hicieron eco de ella.

"Por cierto María hace tres semanas hicimos un directo con una señora que se quejaba de que le habían entregado las cenizas de un familiar en una bolsa de plástico y teníamos que hacer una rectificación al respecto", comentaba Joaquín Prat conectando con su compañera a la que acababa de despedir por otra conexión en directo.

Así, María Álvarez tomaba la palabra en 'El tiempo justo' para aclarar dicha información y los datos incorrectos que habían dado en el programa que conduce Joaquín Prat hace unas semanas. "Sí, tenemos que matizar algunas de las palabras que se dijeron en ese directo", aseveraba la reportera.

Joaquín Prat y una reportera de 'El Tiempo Justo', obligados a hacer una rectificación

Joaquín Prat y una reportera de 'El tiempo justo'

"Primero. Tenemos que decir que Servisa, la empresa a la que hizo alusión Beatriz, nuestra invitada ese día que denunciaba ese hecho, no es una empresa municipal, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento de Sevilla más allá de que opera y trabaja en el cementerio municipal, que sí depende del Ayuntamiento", corregía la reportera.

"Y segundo matiz. Nos traslada el Ayuntamiento de Sevilla que efectivamente ese día hicieron una investigación a fondo y lo que dilucidaron es que las cenizas del fallecido fueron entregadas a la familia tal y como está ordenado y prescrito en el tipo de deposito de cenizas que la familia eligió esa misma mañana y en la que no era necesaria una urna", aclaraba la reportera.

Finalmente, Joaquín Prat concluía esta rectificación señalando que "dicho queda" y agradeciendo a su compañera su trabajo al trasladar las correcciones que les habían hecho desde el Ayuntamiento de Sevilla.